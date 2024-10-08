Чи були шанси втримати Вугледар? Новий комбриг «Чорних запорожців» вперше прокоментував відступ із міста

Полковник: Ситуація на півдні Донбасу до кінця вересня так змінилася, що утримання Вугледару втрачало своє значення

Олександр Охріменко: Фактично це вже було тактичне оточення

Тими силами та засобами, які були в підпорядкуванні українських воїнів, утримати Вугледар можливості не було. Таку думку виразив комбриг 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, полковник Олександр Охріменко в інтервʼю «Главкому».

За словами полковника, він очолив частину «не в самий легкий час». «Після 27 вересня обстановка, в якій 72-га виконувала бойові завдання, була дуже напруженою, особливо на флангах, що не дозволяло утримувати надалі Вугледар. Фактично це вже було тактичне оточення – здійснювати евакуацію, поповнення боєприпасами вже було вкрай складно», – пояснив військовий.

Охріменко наголосив, що резерви, які раніше могли підходити, станом на 27-28 вересня вже були під вогневим впливом противника, на деяких ділянках він діставав навіть великокаліберною зброєю.

«Тими силами та засобами, які були в підпорядкуванні, утримати Вугледар, об’єктивно, можливості не було», – підсумував полковник. З іншого боку, уточнив Охріменко, ситуація на півдні Донбасу до кінця вересня так змінилася, що утримання Вугледару втрачало своє значення.

Нагадаємо, полковнику Олександру Охріменку випала місія очолити легендарну 72 окрему механізовану бригаду імені Чорних запорожців у той час, коли Вугледар, який вона обороняла понад два роки, уже був у ворожому напівоточенні.

28 вересня Охріменко змінив на посаді Героя України Івана Вінніка, якого, згідно з офіційним повідомленням, призначили на вищу посаду «з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду». Військові не коментують кадрові ротації, але вочевидь, завдання новопризначеного комбрига полягало саме в тому, щоб вивести останні підрозділи зі зруйнованого міста.

За кілька днів, 2 жовтня, Генштаб офіційно повідомив про те, що українські військові вийшли з Вугледара.

«Главком» отримав нагоду поспілкуватися з полковником Олександром Охріменком та розпитати про те, як 72-га виходила з Вугледара, чому її не виводили раніше, не чекаючи загрозливого напівоточення, та яка ситуація зараз на цій ділянці фронту.