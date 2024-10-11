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Атака ЗСУ на склад з «Шахедами» у Краснодарському краї: з’явилися супутникові знімки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Атака ЗСУ на склад з «Шахедами» у Краснодарському краї: з’явилися супутникові знімки
Наслідки атаки безпілотників по складах неподалік міста Єйськ
фото: Радіо Свобода

Сили оборони 9 жовтня атакували базу зберігання «Шахедів» поблизу населеного пункту Октябрський

Днями безпілотники завдали удару по складах неподалік міста Єйськ у Краснодарському краї РФ. Супутникові знімки зафіксували значні ураження території. Про це повідомляють «Схеми».

На знімках з супутника Planet Labs, які було зроблено 11 жовтня, видно наслідки атаки безпілотників по складах неподалік міста Єйськ. На фото видно пошкодження складських будівель, зокрема руйнування даху однієї з них, та сліди пожежі.

Нагадаємо, ударна група угруповання сил та засобів Військово-морських сил Збройних сил України у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України атакували базу зберігання БпЛА типу «Шахед», що поблизу населеного пункту Октябрський в Краснодарському краї РФ.

На базі зберігалося близько 400 ударних дронів. За результатами об’єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об'єкта спостерігалася вторинна детонація.

Раніше безпілотники СБУ разом із Силами оборони атакували базу пально-мастильних матеріалів ТОВ «Аннанафтопродукт» біля населеного пункту Анна Воронезької області РФ.

Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 7 жовтня, окупований Крим зазнав масштабної атаки безпілотниками. В результаті спалахнула потужна пожежа на нафтобазі у Феодосії. Згодом Сили оборони України підтвердили, що завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, який розташований у тимчасово окупованій Феодосії.

До слова, у тимчасово окупованій Феодосії третю добу палає нафтобаза після атаки Сил оборони України.

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Теги: склад зброї росія безпілотник дрон

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Політика

Атака ЗСУ на склад з «Шахедами» у Краснодарському краї: з’явилися супутникові знімки
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