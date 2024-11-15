На Закарпатті правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв біля будівлі ТЦК

За даними ЗМІ, чоловік здійснив кілька пострілів з шумового пістолета через те, що його відмовилися мобілізувати

Поліція притягнула стрільця до адміністративної відповідальності

На Закарпатті чоловік влаштував стрілянину біля будівлі військкомату. Про це повідомляє «Суспільне».

Так, чоловік здійснив кілька пострілів у повітря з шумового пістолета, чоловіка правоохоронці затримали на місці події.

«Внаслідок події ніхто не постраждав. Чоловіка притягнули до адмінвідповідальності за ст. 173 КУпАП», – зазначила речниця Нацполіції у Закарпатській області.

За даними ЗМІ, затриманим виявився колишній військовий, який звільнився зі Збройних сил за станом здоров'я. За словами журналістів, чоловік стріляв, бо «розізлився, що його не хочуть мобілізувати».

Нагадаємо, Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради пропонує розформувати територіальні центри комплектування й створити з їхніх працівників понад 10 бригад для виконання бойових завдань на фронті. Про це заявила народна депутатка Юлія Яцик. Вона зазначила, Міністерство оборони вже працює над створенням рекрутингових центрів замість ТЦК.

Згодом заступник командира третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін зауважив, що ідея розформувати ТЦК і запровадити якусь нову цивільну структуру – «пустий популізм, не вартий обговорення». На думку військового, проблема полягає не в самій структурі під назвою ТЦК, а в її корумпованості.

Також речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що із працівників військкоматів жодну бригаду створити неможливо, бо це цивільні особи.

До слова, речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін повідомив, що в ТЦК працює 36 тис. людей. З них майже 7 тис. – цивільні.