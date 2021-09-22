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    Увечері буде закрито частину станцій київського метро (перелік)

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    Перед матчем можливе закриття станції &laquo;Олімпійська&raquo; на вхід - Увечері буде закрито частину станцій київського метро (перелік)
    Перед матчем можливе закриття станції «Олімпійська» на вхід
    Фото з відкритих джерел

    Столичний метрополітен вводить обмеження через футбольний матч на НСК «Олімпійський»

    У середу, 22 вересня, будуть зміни у роботі столичного метрополітену. Це пов’язано із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Шахтар» (Донецьк). Початок гри о 21:00.

    Як повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен», перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції «Олімпійська» на вхід.

    Після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:

    • «Палац спорту»,
    • «Олімпійська»,
    • «Площа Льва Толстого».

    «Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій. Перепрошуємо за можливі незручності!» – йдеться в повідомленні метрополітену.

    Нагадаємо, 18 вересня на НСК «Олімпійський» члени ультрас «Динамо Київ» під час футбольного матчу з «Олександрією» побили на трибунах уболівальників.

    За фактом хуліганських дій на НСК «Олімпійський» під час футбольного матчу столична поліція розпочала кримінальне провадження.

    Як раніше повідомлялося, у пікові години Київський метрополітен працюватиме з обмеженнями на вхід.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ метро НСК «Олімпійський»
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    Увечері буде закрито частину станцій київського метро (перелік)