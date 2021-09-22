Увечері буде закрито частину станцій київського метро (перелік)

Перед матчем можливе закриття станції «Олімпійська» на вхід

Перед матчем можливе закриття станції «Олімпійська» на вхід

Столичний метрополітен вводить обмеження через футбольний матч на НСК «Олімпійський»

У середу, 22 вересня, будуть зміни у роботі столичного метрополітену. Це пов’язано із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Шахтар» (Донецьк). Початок гри о 21:00.

Як повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен», перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції «Олімпійська» на вхід.

Після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:

«Палац спорту»,

«Олімпійська»,

«Площа Льва Толстого».

«Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій. Перепрошуємо за можливі незручності!» – йдеться в повідомленні метрополітену.

Нагадаємо, 18 вересня на НСК «Олімпійський» члени ультрас «Динамо Київ» під час футбольного матчу з «Олександрією» побили на трибунах уболівальників.

За фактом хуліганських дій на НСК «Олімпійський» під час футбольного матчу столична поліція розпочала кримінальне провадження.

Як раніше повідомлялося, у пікові години Київський метрополітен працюватиме з обмеженнями на вхід.