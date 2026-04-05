На Херсонщині під час атаки дрона загинув поліцейський

Від удару ворожого дрона загинув 35-річний поліцейський Віталій Кухарчук

У неділю вранці, 5 квітня 2026 року, під час виконання бойового завдання загинув боєць батальйону поліції особливого призначення Віталій Кухарчук. Життя захисника обірвав прямий удар російського FPV-дрона по службовому автомобілю мобільної вогневої групи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

«На Херсонщині внаслідок атаки російського дрона загинув поліцейський Віталій Кухарчук. Наш колега, у складі мобільної вогневої групи, захищав жителів Херсона від ворожих дронів», – зазначили в поліції.

Кухарчук отримав травми, несумісні з життям. Він народився 1 вересня 1990 року та службу в органах внутрішніх справ розпочав у листопаді 2010 року як інспектор дорожньо-патрульної служби. Пізніше працював дільничним офіцером поліції, а у вересні 2021 року перевівся до роти поліції особливого призначення.

Влітку 2024 року Кухарчук вступив до батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУ НП Херсонської області. За час служби на його рахунку – десятки знищених російських безпілотників.

Нагадаємо, в Херсоні у лікарні померла 55-річна медична працівниця, яка стала жертвою російського артобстрілу напередодні. Лікарі до останнього боролися за її життя, проте травми, отримані під час удару по зупинці громадського транспорту, виявилися несумісними з життям.