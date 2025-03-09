В одному з районів столиці спалахнула пожежа, киянам дошкуляє дим

Кияни через пожежу у заказнику «Осокорківські луки» потерпають від диму

Рятувальники оперативно виїхали на місце події та розпочали гасити полум’я

У Дарницькому районі Києва сталася пожежа на відкритій території ландшафтного заказника «Осокорківські луки». Рятувальники вже працюють над ліквідацією вогню. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Вогонь охопив окремі осередки трав'яного настилу та очерету, що спричинило значне задимлення в районі.

Рятувальники оперативно виїхали на місце події та розпочали гасити полум’я.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва 27 лютого сталася масштабна пожежа на СТО.

Нагадаємо, у ніч проти 27 лютого в одному з районів Київської області внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа на промисловому об’єкті.

Як повідомляв «Главком», ворожа атака в ніч на 26 лютого спричинила на Київщині пожежі, руйнування та жертви. Зокрема, у Крюківщині уламки безпілотника спричинили пожежу в приватному будинку площею 200 кв.м. Це була оселя завідувача кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, професора Павла Іванчова, та журналістки Тетяни Кулик.