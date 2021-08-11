Alyona Alyona навприсядки відмиває плитку на Софійській площі (відео)

Реперка намагається спокутувати свою вину за участь у скандальних зйомках, під час яких було понівечену бруківку на Софійській площі

У середу, 11 серпня, команда реперки Alyona Alyona разом із самою співачкою відмивають Софійську площу від слідів шин. Відео, на якому зафіксовано цей процес, оприлюднив фотограф Ян Доброносов на своїй сторінці у Facebook.

Всі члени команди Alyona Alyona миють бруківку навприсядки зі щітками в руках.

Як відомо, Alyona Alyona перебувала в одній з машин Red Bull, які дрифтували на Софійській площі 10 серпня.

У своєму Instagram реперка заявила, що учасників рекламних зйомок запевнили в наявності всіх дозволів на проведення заходу.

Як повідомлялося, 10 серпня на Софійській площі в центрі Києва два спортивних автомобілі влаштували дрифтінг. На відео зафіксовано, як автівки їздять колами по площі. При цьому на бруківці залишаються чорні сліди від шин. Це викликало обурення киян.

Столична влада заявила, що не давала жодних дозволів на організацію та проведення рекламних зйомок на Софійській площі. Із балансоутримувачем території зйомка також не була погоджена. Міська влада звернулась до поліції щодо розслідування інциденту і встановлення причетних до нього осіб.

За заявою столичної влади поліція відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці зазначили, що організатори зйомок не отримували відповідний дозвіл місцевої влади та погодження від поліції Києва.

Екстремальні маневри на Софійській площі нанесли шкоду Києву на суму близько 50 тис. грн.

Прокуратура вилучила автомобілі, які брали участь у дрифті на Софійській площі в Києві. Їх вилучили в рамках розслідування цього правопорушення.

10 серпня представники компанії Red Bull намагалися відмити бруківку Софійської площі від чорних слідів шин, залишених автівками під час дрифту. Відмивання площі триває і 11 серпня.

Компанія «Red Bull Україна» попросила вибачення у мешканців Києва та міської влади за відеозйомку.