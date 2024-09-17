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Титулованого російського каратиста Гаспаряна викрито у підтримці війни проти України

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Титулованого російського каратиста Гаспаряна викрито у підтримці війни проти України
Гаспарян опублікував власне фото у військовій формі та з «георгіївською стрічкою»

Гаспарян є чемпіоном Росії з карате та переможцем і призером міжнародних турнірів

Російський каратист Едуард Гаспарян, яка отримав статус «нейтрального» атлета та допуск до міжнародних змагань, підтримує війну проти України. Про це інформує ресурс Base of Ukrainian Sports.

Зазначається, що у травні цього року Гаспарян опублікував на своїй сторінці в Instagram власне фото у військовій формі та з російською військовою символікою – так званою «георгіївською стрічкою». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України. Також в нашій країні та ще кількох державах вона заборонена на законодавчому рівні.

Більше того, про заборону щодо її використання прямо згадується в рекомендаціях Міжнародного олімпійського комітету про нейтральних атлетів.

«Гаспарян повинен бути відсторонений від усіх міжнародних турнірів», – йдеться в заяві Base of Ukrainian Sports.

Гаспарян є чемпіоном Росії з карате та переможцем і призером міжнародних турнірів. Також він є членом збірної Росії з карате.

Нагадаємо, що інший російський каратист Ернест Шарафутдінов і його тренер Микола Балабанов незаконно відвідували анексований Росією український Крим.

У Криму Шарафутдінов проводив тренувальний збір перед Чемпіонатом Європи.

Як повідомлялося, у результаті ракетного удару по Києву загинув десятирічний каратист Максим Симанюк, його мама і сестра. Під час ракетної атаки росіян усі вони перебували  у своїй квартирі.

Цьогоріч Максиму мало б виповнитися 11 років, а його сестричці Анастасії – дев'ять. Мамі Зоряні було 40 років.

«Ненависті недостатньо. Помста буде вічною», – написав у сторіс в Instagram тренер загиблого хлопчика Володимир Боєв.

Нагадаємо, українські каратисти продемонстрували високий рівень майстерності на завершальному етапі серії А в Австрії, виборовши дві золоті та одну бронзову медалі

Результати  українців:

  • Гнат Пак став чемпіоном у ваговій категорії до 67 кг, здолавши ірландського спортсмена з мінімальним рахунком 1:0
  • Різван Талібов здобув перемогу у ваговій категорії понад 84 кг, перемігши чеського суперника з рахунком 4:1
  • Олег Пащенко виборов бронзу у ваговій категорії до 75 кг, здолавши нейтрального атлета з рахунком 2:1.
Теги: карате медалі війна росія

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