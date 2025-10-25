Сирський відвідав Покровськ та звернувся до командирів із вимогою

Головком заслухав доповіді щодо оперативної обстановки

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав гарячий напрямок фронту. Він зустрівся з командирами армійських корпусів, бригад, військових частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку та безпосередньо в районі міста Покровськ. Про це повідомляє «Главком».

«Заслухав доповіді щодо оперативної обстановки. Обговорили комплекс питань з метою посилення стійкості нашої оборони, недопущення подальшого просування противника. Актуальними залишаються завдання щодо пошуку і знищення окремих ворожих диверсійних груп, знищення та взяття в полон противника, що перебуває в оточенні. Працюємо над забезпеченням наших військ усім необхідним, зокрема над підвищенням ефективності боротьби з БпЛА та артилерією противника. Для цього віддав необхідні розпорядження», – заявив Сирський.

Водночас головком звернувся до командирів із вимогою.

«Укотре наголосив командирам всіх рівнів про недопустимість у доповідях викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації. Нечесність має надто високу ціну – життя наших воїнів. Моя перша вимога – правда, якою б вона не була. Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром», – зауважив Сирський.

Також під час поїздки головком виконав почесну місію – вручив нагороди військовослужбовцям угруповання Сил безпілотних систем.

Як відомо, днями російська ДРГ зуміла проникнути в центр Покровська і вбила декількох цивільних мешканців міста.

Нагадаємо, українські військові відбили чотири населені пункти, які раніше захопили російські війська. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Володимир Зеленський розповів про оновлену ситуацію на фронті, посилаючись на дані від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. «У Куп'янську ситуація стала кращою. Покровськ – складна ситуація, але багато робиться, щоб знищувати окупанта. На околицях Лимана – хтось розповсюджував дезінформацію постійно – але там немає «руских», там тільки наші війська, і всі спроби проходу «руских» були ліквідовані», – зазначив Зеленський.