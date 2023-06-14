Як змінилася за століття одна з найстаріших вулиць Києва (рідкісні фото)

Вулиця Воздвиженська є головною вулицею історичної місцевості Гончарі-Кожум'яки

Вулиця Воздвиженська є однією із найстаріших у Києві та відома ще з часів Київської Русі. Вона пролягає в історичної місцевості Гончарі-Кожум'яки та дає змогу скоротити шлях від Андріївської гори до Житнього ринку. Унікальні фото того періоду та історію цієї локації опублікували у спільноті проєкту «Спрага»: в Києві цікаво» в Facebook. Можна роздивитись, якою була ця локація до сучасної забудови.

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«Вулиця Воздвиженська. Є головною вулицею історичної місцевості Гончарі-Кожум'яки. Вважається, що вулиця існує із часів Київської Русі. Дозволяла скоротити шлях від Андріївської гори до Житнього торгу. Її сучасна назва виникла після зведення тут у XVIII столітті церкви Воздвиження Чесного Хреста Господнього. Кам'яний храм на цьому місці існує з 1823 року. Орієнтація вулиці значною мірою визначилася після пожежі 1811 року», – розповіли автори проєкту.

Вулиця Воздвиженська є однією із найстаріших у Києві фото: Спрага

Вулиця відома з часів Київської Русі фото: Спрага

Зазначається, що до кінця ХІХ століття на цій вулиці переважала дрібноміщанська забудова з типовими одно-півтораповерховими будиночками на 3-5 вікон. Але наприкінці того століття почали будувати вже 2-3-поверхові споруди.

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До кінця ХІХ століття на цій вулиці переважала дрібноміщанська забудова фото: Спрага

У 1939 році частина вулиці від церкви до Андріївського узвозу стала окремою – її назвали на честь радянського революціонера Ладо Кецховелі, який був соратником Сталіна. Проте в 1984 році вулиці повернули історичну назву.

Вулиця у другій половині XX століття фото: Спрага

Ці будинки не збереглися до наших часів фото: Спрага

«Стара забудова існувала до 1970-х років. Далі виник задум реконструкції Гончарі-Кожум'яки, пропонувалося забудувати сучасними будинками обмеженої поверховості зі збереженням історичного колориту. На жаль, реалізація задуму обмежилася знесенням переважної більшості старих споруд і зміцненням схилів Замкової гори», – резюмували автори.

Вулиця дозволяла скоротити шлях від Андріївського узвозу до Житнього ринку фото: Спрага

Наразі забудова вулиці має зовсім інший вигляда фото: Спрага

Вулиця пролягає в історичній місцевості Гончарі-Кожум'яки фото: Спрага

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