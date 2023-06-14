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Як змінилася за століття одна з найстаріших вулиць Києва (рідкісні фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Як змінилася за століття одна з найстаріших вулиць Києва (рідкісні фото)
Вулиця Воздвиженська відома ще з часів Київської Русі
фото: Спрага

Вулиця Воздвиженська є головною вулицею історичної місцевості Гончарі-Кожум'яки

Вулиця Воздвиженська є однією із найстаріших у Києві та відома ще з часів Київської Русі. Вона пролягає в історичної місцевості Гончарі-Кожум'яки та дає змогу скоротити шлях від Андріївської гори до Житнього ринку. Унікальні фото того періоду та історію цієї локації опублікували у спільноті проєкту «Спрага»: в Києві цікаво» в Facebook. Можна роздивитись, якою була ця локація до сучасної забудови.

«Вулиця Воздвиженська. Є головною вулицею історичної місцевості Гончарі-Кожум'яки. Вважається, що вулиця існує із часів Київської Русі. Дозволяла скоротити шлях від Андріївської гори до Житнього торгу. Її сучасна назва виникла після зведення тут у XVIII столітті церкви Воздвиження Чесного Хреста Господнього. Кам'яний храм на цьому місці існує з 1823 року. Орієнтація вулиці значною мірою визначилася після пожежі 1811 року», – розповіли автори проєкту.

Вулиця Воздвиженська є однією із найстаріших у Києві
Вулиця Воздвиженська є однією із найстаріших у Києві
фото: Спрага
Вулиця відома з часів Київської Русі
Вулиця відома з часів Київської Русі
фото: Спрага

Зазначається, що до кінця ХІХ століття на цій вулиці переважала дрібноміщанська забудова з типовими одно-півтораповерховими будиночками на 3-5 вікон. Але наприкінці того століття почали будувати вже 2-3-поверхові споруди.

До кінця ХІХ століття на цій вулиці переважала дрібноміщанська забудова
До кінця ХІХ століття на цій вулиці переважала дрібноміщанська забудова
фото: Спрага

У 1939 році частина вулиці від церкви до Андріївського узвозу стала окремою – її назвали на честь радянського революціонера Ладо Кецховелі, який був соратником Сталіна. Проте в 1984 році вулиці повернули історичну назву.

Вулиця у другій половині XX століття
Вулиця у другій половині XX століття
фото: Спрага
Ці будинки не збереглися до наших часів
Ці будинки не збереглися до наших часів
фото: Спрага

«Стара забудова існувала до 1970-х років. Далі виник задум реконструкції Гончарі-Кожум'яки, пропонувалося забудувати сучасними будинками обмеженої поверховості зі збереженням історичного колориту. На жаль, реалізація задуму обмежилася знесенням переважної більшості старих споруд і зміцненням схилів Замкової гори», – резюмували автори.

Вулиця дозволяла скоротити шлях від Андріївського узвозу до Житнього ринку
Вулиця дозволяла скоротити шлях від Андріївського узвозу до Житнього ринку
фото: Спрага
Наразі забудова вулиці має зовсім інший вигляда
Наразі забудова вулиці має зовсім інший вигляда
фото: Спрага
Вулиця пролягає в історичній місцевості Гончарі-Кожум'яки
Вулиця пролягає в історичній місцевості Гончарі-Кожум'яки
фото: Спрага

Нагадаємо, до столиці прибули ще шість вагонів від варшавського метрополітену. Наразі в загальній кількості метрополітен отримав 12 вагонів із 60.

Варшавський метрополітен поетапно передає 60 вагонів серії 81-717 київському метрополітену. Перша партія з шести вагонів прибула до столиці наприкінці квітня. Загалом постачання всіх вагонів планується до кінця поточного року.

До слова, Служба безпеки України викрила масштабну схему обходу антиросійських санкцій, організовану Київським центральним конструкторським бюро арматуробудування.

Теги: Київ вулиця фото

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