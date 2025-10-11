Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укренерго» повідомило про стан енергосистеми після російських обстрілів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Укренерго» повідомило про стан енергосистеми після російських обстрілів
Критичну інфраструктуру оперативно заживлено від генераторів
фото: ДТЕК (ілюстративне)

Споживання електроенергії залишається високим

Унаслідок нічної дронової атаки на енергооб’єкти – на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській області. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу, як це дозволила безпекова ситуація. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання та заживити усіх споживачів. Щодо наслідків масштабної ракетно-дронової атаки на енергосистему 10 жовтня – наразі споживачі в усіх постраждалих регіонах заживлені, аварійні відключення не застосовуються. Через пошкодження, завдані російськими атаками раніше, на ранок «Чернігівобленерго» вимушено застосовує в регіоні погодинні відключення обсягом двох черг», – йдеться у повідомленні.

«Укренерго» наголошує, що споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 11 жовтня, станом на 9:30 – воно було таким же, як у цей же час минулої суботи – 4 жовтня.

«Причина – утримання хмарної погоди на всій території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі. Враховуючи погодні умови, сьогодні зберігається необхідність ощадливого енергоспоживання. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно з 16:00 до 22:00», – йдеться у заяві.

«Укренерго» додає: «Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)».

Нагадаємо, очільник КОВА Микола Калашник повідомив, що на Київщині повністю відновлено електропостачання після масованої атаки окупантів у ніч на 10 жовтня. Водночас у Софіївській Борщагівці мешканці повідомили, що залишаються без води та електропостачання вже другу добу. Внаслідок чого вийшли на протест і перекрили дорогу.

Варто зазначити, що у Київській області вже скасовано екстрені відключення світла. Раніше повідомлялось, що енергетики повністю відновили електропостачання на лівому березі Києва після нічного обстрілу РФ.

До слова, мер Віталій Кличко звернувся до мешканців Києва і закликав максимально зосередитися і діяти прагматично: зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення. Підготувати теплі речі та не ігнорувати сигналів тривоги.

Читайте також:

Теги: Укренерго відключення світла відключення енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Португалія та Іспанія визнані найбільш вразливими до масштабних відключень електроенергії серед країн Європи
Масштабний блекаут в Іспанії та Португалії у квітні: що спричинило відключення світла
4 жовтня, 04:55
З весни до літа трейдери мали можливість отримувати суттєвий прибуток, однак у вересні ситуація змінилася, зазначив Немчинов
Ексзаступник міністра енергетики назвав причини вересневого падіння цін на електроенергію
23 вересня, 15:46
Графіки аварійних відключень діють для 10 черг споживачів
На Сумщині запроваджено аварійні відключення світла
Вчора, 07:10
У ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку на Україну
Масований обстріл енергетики. Сибіга звернувся до партнерів
Вчора, 09:17
Через ремонтні роботи світла не буде на кількох вулицях із 6 ранку до вечора
Планові відключення світла на Київщині: де не буде електроенергії 3 жовтня
30 вересня, 09:57
Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Донеччини
Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Донеччини
6 жовтня, 16:35
У разі відсутності мобільного зв’язку, з правоохоронцями можна зв’язатися через мобільні додатки
У Києві збільшено кількість нарядів поліції
Вчора, 12:04
Якщо зв’язок певного оператора погіршився або зник через перевантаження мережі чи пошкодження станції, скористайтеся національним роумінгом
Як залишатися на зв’язку під час знеструмлень: покрокова інструкція
Вчора, 17:52
Енергетики наразі працюють, щоб оперативно відновити електропостачання
Частину Рівного знеструмлено
Вчора, 19:59

Події в Україні

Зеленський нагородив військових орденами «Золота Зірка» (фото)
Зеленський нагородив військових орденами «Золота Зірка» (фото)
«Укренерго» повідомило про стан енергосистеми після російських обстрілів
«Укренерго» повідомило про стан енергосистеми після російських обстрілів
В Охтирці у систему газопостачання потрапила невідома хімічна речовина
В Охтирці у систему газопостачання потрапила невідома хімічна речовина
Чернігівщина: під час ліквідації наслідків атаки рятувальники потрапили під повторний обстріл
Чернігівщина: під час ліквідації наслідків атаки рятувальники потрапили під повторний обстріл
Удар по Чернігівщині: у лікарні помер важкопоранений працівник обленерго
Удар по Чернігівщині: у лікарні помер важкопоранений працівник обленерго
Карта бойових дій в Україні станом на 11 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 11 жовтня 2025 року

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua