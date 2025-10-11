«Укренерго» повідомило про стан енергосистеми після російських обстрілів

Споживання електроенергії залишається високим

Унаслідок нічної дронової атаки на енергооб’єкти – на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській області. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу, як це дозволила безпекова ситуація. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання та заживити усіх споживачів. Щодо наслідків масштабної ракетно-дронової атаки на енергосистему 10 жовтня – наразі споживачі в усіх постраждалих регіонах заживлені, аварійні відключення не застосовуються. Через пошкодження, завдані російськими атаками раніше, на ранок «Чернігівобленерго» вимушено застосовує в регіоні погодинні відключення обсягом двох черг», – йдеться у повідомленні.

«Укренерго» наголошує, що споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 11 жовтня, станом на 9:30 – воно було таким же, як у цей же час минулої суботи – 4 жовтня.

«Причина – утримання хмарної погоди на всій території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі. Враховуючи погодні умови, сьогодні зберігається необхідність ощадливого енергоспоживання. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно з 16:00 до 22:00», – йдеться у заяві.

«Укренерго» додає: «Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)».

Нагадаємо, очільник КОВА Микола Калашник повідомив, що на Київщині повністю відновлено електропостачання після масованої атаки окупантів у ніч на 10 жовтня. Водночас у Софіївській Борщагівці мешканці повідомили, що залишаються без води та електропостачання вже другу добу. Внаслідок чого вийшли на протест і перекрили дорогу.

Варто зазначити, що у Київській області вже скасовано екстрені відключення світла. Раніше повідомлялось, що енергетики повністю відновили електропостачання на лівому березі Києва після нічного обстрілу РФ.

До слова, мер Віталій Кличко звернувся до мешканців Києва і закликав максимально зосередитися і діяти прагматично: зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення. Підготувати теплі речі та не ігнорувати сигналів тривоги.