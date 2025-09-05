Суд залишив екссекретаря Київради Бондаренка під цілодобовим домашнім арештом

Бондаренко просив змінити запобіжний захід із цілодобового домашнього арешту на нічний

Печерський районний суд Києва залишив екссекретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка під цілодобовим домашнім арештом до 10 жовтня 2025 року. Бондаренко просив пом’якшити запобіжний захід до нічного домашнього арешту, але суд відхилив клопотання. Політик вважає справу політично мотивованою. Про це повідомляє «Главком» із посилвнням на «Київ24».

Повідомляється, що під час засідання в Печерському районному суді Києва Бондаренко просив змінити запобіжний захід із цілодобового домашнього арешту на нічний, аргументуючи це необхідністю виконувати свої депутатські повноваження. Проте суд залишив чинним попереднє рішення про цілодобовий домашній арешт до 10 жовтня 2025 року. Бондаренко наголосив, що вважає дії правоохоронців продовженням політичного тиску.

Нагадаємо, 10 липня правоохоронці повідомили про підозру колишньому секретареві Київради – ексраднику та заступнику Київського міського голови. Його підозрюють у безпідставному нарахуванні зарплати співробітнику апарату міськради та сприянні ухиленню від військової служби. За даними слідства, посадовець в 2022-2023 роках безпідставно нараховував та виплатив співробітнику апарату Київської міськради заробітну плату, чим заподіяв шкоду Київраді на суму майже 700 тис. грн.

Обвинувальний акт стосовно Бондаренка перебуває на розгляді в суді фото: офіс Генерального прокурора/Facebook

Як повідомлялося, у березні 2025 року депутати партії «Слуга народу» надіслали до міського голови Києва вимогу щодо дострокового завершення повноважень секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, голос якого був зафіксований на скандальних «плівках Комарницького». Журналісти Bihus.Info оприлюднили відео із розсекреченими прослуховування посадовців КМДА й депутатів Київради, які причетні до схем незаконного заволодіння землею. Серед них – секретар Київради Володимир Бондаренко

Також повідомлялося, що секретар Київради Володимир Бондаренко звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка, аби той відсторонив його від обовʼязків, повʼязаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань на час проведення досудового розслідування. Тож Бондаренко не проводить пленарні засідання, але лишається депутатом Київради.

Як відомо, секретар Київради Володимир Бондаренко проходить у справі «плівок Комарницького» як свідок. Раніше його голос був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці. Зокрема, на цих плівках Бондаренко узгоджує з Комарницьким порядок денний Київради для просування необхідних тому питань.

Правоохоронці виявили схему незаконного заволодіння земельними ділянками в Києві через «туалетну схему». Раніше мер Києва Віталій Кличко відреагував на резонансні новини, які стосуються зокрема земельної сфери столиці і оголосив про масштабні звільнення. Він зазначив, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству.

8 квітня Київська міськрада не змогла відправити у відставку заступника міського голови – секретаря Київради Володимира Бондаренка під час таємного голосування, проте він сам заявив про дострокове припинення повноважень.