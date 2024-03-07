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У Сумах пролунали вибухи під час тривоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Сумах пролунали вибухи під час тривоги
Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі
фото ілюстративне

Повітряна тривога охопила східні області, частину північних та центральних областей

Сьогодні, 7  березня, у Сумах пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги в регіоні. Про це повідомляє «Суспільне».

Після повідомлення про вибух у Сумах Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики. 

«Загроза застосування балістичного озброєння з півночі», – йдеться у повідомленні ЗСУ. 

Повітряна тривога охопила східні області, частину північних та центральних областей. У Києві повітряну тривогу не було оголошено.

Моніторингові телеграм-канали інформують, що ворог атакує із Курської області ракетами С-300.

Наразі карат тривог має такий вигляд: 

У Сумах пролунали вибухи під час тривоги фото 1

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.

Триває 743-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав шість ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 
 
 
 
 
 

Теги: вибух Суми тривога

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