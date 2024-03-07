У Сумах пролунали вибухи під час тривоги
Повітряна тривога охопила східні області, частину північних та центральних областей
Сьогодні, 7 березня, у Сумах пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги в регіоні. Про це повідомляє «Суспільне».
Після повідомлення про вибух у Сумах Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики.
«Загроза застосування балістичного озброєння з півночі», – йдеться у повідомленні ЗСУ.
Повітряна тривога охопила східні області, частину північних та центральних областей. У Києві повітряну тривогу не було оголошено.
Моніторингові телеграм-канали інформують, що ворог атакує із Курської області ракетами С-300.
Наразі карат тривог має такий вигляд:
Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.
Триває 743-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав шість ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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