У Сумах пролунали вибухи під час тривоги

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі

Повітряна тривога охопила східні області, частину північних та центральних областей

Сьогодні, 7 березня, у Сумах пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги в регіоні. Про це повідомляє «Суспільне».

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Після повідомлення про вибух у Сумах Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики.

«Загроза застосування балістичного озброєння з півночі», – йдеться у повідомленні ЗСУ.

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Повітряна тривога охопила східні області, частину північних та центральних областей. У Києві повітряну тривогу не було оголошено.

Моніторингові телеграм-канали інформують, що ворог атакує із Курської області ракетами С-300.

Наразі карат тривог має такий вигляд:

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.

Триває 743-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав шість ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.









