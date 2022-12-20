Влада Києва попередила про можливі перебої з водопостачанням: деталі

Усі служби працюють цілодобово, для стабілізації ситуації після обстрілу

Сьогодні вранці, 20 грудня, у Києві можуть спостерігатися перебої з водопостачанням. Це пов'язано із ремонтними роботами на об'єктах енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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«У зв'язку з проведенням відновлювальних робіт на об'єктах енергетичної інфраструктури протягом 2 годин у місті можливі перебої з водопостачанням. Усі служби працюють цілодобово, для стабілізації ситуації після обстрілу», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у столиці після ворожих атак генерація електроенергії обмежена, тому Київ, як і решта регіонів країни, отримує лімітований обсяг електропостачання. Світло для споживачів досі подається в режимі аварійних відключень. Також в будинках киян, котельні, які обслуговують приблизно 5% споживачів столиці, через енергетичні проблеми змушені відключатися та вмикатися почергово.

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Як повідомлялося, внаслідок атаки іранських дронів по Київщині у понеділок, 19 грудня, постраждали двоє людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у результаті нічної атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури.