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    Новини

    Влада заборонить роботу дитячих майданчиків у київських ТРЦ

    Ігрові кімнати в столичних торгових центрах не працювамуть під час війни - Влада заборонить роботу дитячих майданчиків у київських ТРЦ
    Ігрові кімнати в столичних торгових центрах не працювамуть під час війни
    фото з відкритих джерел

    Рятувальники наголошують про важливість заходів безпеки під час повітряних тривог

    У київських ТЦ заборонять роботу дитячих і розважальних майданчиків, повідомила в ефірі каналу «Київ» голова пресслужби київського управління ДСНС Світлана Водолага.

    За її словами, таке рішення ухвалила військова адміністрація Києва.

    Вона додала, що рятувальники радять користуватися лише тими торговими центрами, у яких або поблизу з якими є укриття.

    Нагадаємо, що російські війська 27 червня завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр.

    Теги: росія окупанти Київ ДСНС війна обстріл укриття рятувальники Україна влада окупація #stoprussia
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    Влада заборонить роботу дитячих майданчиків у київських ТРЦ