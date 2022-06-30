Влада заборонить роботу дитячих майданчиків у київських ТРЦ
Рятувальники наголошують про важливість заходів безпеки під час повітряних тривог
У київських ТЦ заборонять роботу дитячих і розважальних майданчиків, повідомила в ефірі каналу «Київ» голова пресслужби київського управління ДСНС Світлана Водолага.
За її словами, таке рішення ухвалила військова адміністрація Києва.
Вона додала, що рятувальники радять користуватися лише тими торговими центрами, у яких або поблизу з якими є укриття.
Нагадаємо, що російські війська 27 червня завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що атака по торговому центрі в місті Кременчук не була випадковою, а жертви можуть бути значними. Наразі відомо про 18 загиблих внаслідок атаки на торговий центр. Триває розбір завалів.