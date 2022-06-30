Влада заборонить роботу дитячих майданчиків у київських ТРЦ

Ігрові кімнати в столичних торгових центрах не працювамуть під час війни

Рятувальники наголошують про важливість заходів безпеки під час повітряних тривог

У київських ТЦ заборонять роботу дитячих і розважальних майданчиків, повідомила в ефірі каналу «Київ» голова пресслужби київського управління ДСНС Світлана Водолага.

За її словами, таке рішення ухвалила військова адміністрація Києва.

Вона додала, що рятувальники радять користуватися лише тими торговими центрами, у яких або поблизу з якими є укриття.