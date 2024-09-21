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Україна втратила 80 тисяч військових? Президент прокоментував дані журналістів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Україна втратила 80 тисяч військових? Президент прокоментував дані журналістів
Видання пише, що кількість загиблих українських військовослужбовців становить 80 тис.
фото: WSJ

Зеленський спростував дані The Wall Street Journal

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дані The Wall Street Journal про 80 тис. українських військовослужбовців, які загинули у війні з Росією, є неправдивою інформацією. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

«80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра набагато менша ніж та, що була опублікована. Суттєво», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що, за даними The Wall Street Journal, кількість загиблих та поранених військових у війні Росії проти України сумарно складає близько мільйона людей. Видання, посилаючись на оцінку, зроблену на початку цього року, зауважує, що Україна втратила 80 тис. військових, ще 400 тис. отримали поранення. Водночас західна розвідка дає різні дані щодо кількості втрат Росії. Вважається, що майже 200 тис. загинули, а 400 тис. – поранені.

Раніше Володимир Зеленський повідомив основні пункти «плану перемоги» України. За його словами, Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту плану.

Також Зеленський заявив, що на початку листопада «план перемоги» буде повністю готовий.

До того ж президент України заявив, що його зустріч із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом відбудеться 26-27 вересня. Володимир Зеленський додав, що вона буде важливою для обох сторін.

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Теги: ЗСУ війна військові Володимир Зеленський Україна

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