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29 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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29 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 травня – Міжнародний день Евересту
фото: depositphotos.com

Сьогодні заборонено сваритися, адже сварка затягнеться надовго

29 травня відзначається Міжнародний день Евересту, Міжнародний день миротворців ООН та Всесвітній день видри. Віряни вшановують пам'ять мучениці Феодосії. 29 травня українці святкують Вознесіння Господнє

Міжнародний день Евересту

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Святкується на честь першого успішного сходження на найвищу вершину світу, гору Еверест. Цей день є пам’ятним, оскільки він відзначає історичне досягнення сера Едмунда Гілларі з Нової Зеландії та непальського шерпа Тензінга Норгая, які стали першими людьми, що підкорили вершину 29 травня 1953 року.

Міжнародний день миротворців ООН

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Цей день було встановлено Резолюцією 57/129 Генеральної Асамблеї ООН від 11 грудня 2002 року. Він присвячений вшануванню пам’яті миротворців, які віддали своє життя за мир та безпеку, а також визнанню важливості та внеску військових, поліцейських та цивільних осіб, які продовжують служити в миротворчих місіях по всьому світу.

Всесвітній день видри

29 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Це екологічне свято було започатковане Міжнародним фондом виживання видр (IOSF) і має на меті привернути увагу до важливості цих чарівних тварин для місцевих екосистем, а також підвищити обізнаність про загрози, з якими вони стикаються, і необхідність їх захисту. Видри – це хижі ссавці, які живуть у водоймах, печерах, водоростях і відомі своїм розумом та дружелюбністю. Вони мають широкий звуковий діапазон для спілкування, від гавкання до шипіння, і є чудовими плавцями та пірнальниками.

Яке сьогодні релігійне свято

29 травня українці святкують Вознесіння Господнє. Вознесіння відзначається на сороковий день після Великодня. Вознесіння Господнє завжди випадає на четвер.

У цей день прийнято йти до церкви та навідувати родичів. Важливо також звернутися до Господа з молитвою, подякувати за все, попросити допомоги, здоров'я, благополуччя, покаятися в гріхах.

У день Вознесіння Господнього в храмах відбуваються урочисті богослужіння, де віряни збираються разом, щоб вшанувати це велике свято та помолитися. Після служби часто організовуються святкові обіди в родинному колі чи серед близьких друзів.

29 травня у церковному календарі – день пам’яті мучениці Феодосії. Також вона відома як діва Тірська. Є однією з пошанованих святих у християнстві. Вона постраждала як мучениця 307 року. Її історія пов’язана з гоніннями на християн, які тривали п’ять років. 

Згідно з легендою, Феодосію з каменем на шиї кинули в море, але ангели витягли її з води. Після цього її віддали на поживу звірам, які не зачепили її, і врешті-решт їй відсікли голову. Кажуть, що з її уст вилетіла голубка, яка сяяла яскравіше за золото і піднялася до небес. Уночі Феодосія з’явилася своїм батькам у світлому одязі, з вінцем на голові та осяйним золотим хрестом у руці, демонструючи славу, якої вони намагалися її позбавити.

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Що не можна робити 29 травня

  • Не можна сумувати, адже за настроєм цього дня створюється майбутнє;
  • Не варто стрибати по землі, урожаю не буде;
  • Заборонено сваритися, сварка затягнеться надовго.

Народні прикмети

  • Заквітло жито – можете білити полотна;
  • день спекотний – до великої кількості білих грибів у лісі;
  • вранці по воді стелиться туман – буде ясна погода;
  • активно літають біля вуликів бджоли – прийде швидкий дощ;
  • багато павуків – чекайте на хорошу погоду;
  • колоситься жито – до великої кількості грибів восени.

Пам’ятні дати 29 травня

  • 526 рік – внаслідок великого землетрусу зруйнувалося одне з найбільших міст античності Антиохія;
  • 1233 рік – монголи входять в Кайфен після успішної облоги та починають грабувати столицю династії Цзінь;
  • 1328 рік – Філіпп VI стає королем Франції;
  • 1453 рік – османська армія під проводом султана Мехмеда II захоплює Константинополь;
  • 1630 рік – підписують Переяславську угоду, договір між українською козацькою старшиною і польським гетьманом С. Конецпольським;
  • 1660 рік – в Англії реставровують монархію, новим королем стає Карл ІІ Стюарт, син страченого Карла І Стюарта;
  • 1900 рік – компанія «Отіс» реєструє торгову марку «Ескалатор» (пізніше ескалаторами стануть називати всі ескалатори);
  • 1928 рік – Фріц фон Опель на експериментальному автомобілі власної конструкції долає рубіж швидкості 200 км/год;
  • 1942 рік – під час Другої світової війни німецька армія під Харковом завершує оточення понад 250-тисячного угруповання військ Червоної армії;
  • 1953 рік – людина вперше долає найвищу точку планети – на вершину Джомолунгми (8 848 м), тоді піднялись новозеландець Едмунд Персиваль Гілларі і шерп Норгей Тенцинґ;
  • 1964 рік – у Києві відкривають для відвідувачів ботанічний сад;
  • 1990 рік – 40 європейських держав, Європейський інвестиційний банк і Європейська економічна спільнота укладають угоду про створення Європейського банку реконструкції та розвитку;
  • 2003 рік – форвард «Мілана» Андрій Шевченко виграє свій перший трофей за 4 роки, проведені в Італії, забивши останній гол в матчі з «Ювентусом»;
  • 2014 рік – поблизу міста Слов'янська, після розвантаження продуктів харчування на 4-й блокпост та проведення ротації особового складу, повертаючись з району гори Карачун, був обстріляний з лісосмуги та підбитий терористами з ПЗРК гелікоптер Мі-8МТ (борт «16») Національної гвардії України, на борту якого був генерал-майор Сергій Кульчицький, гине 12 осіб.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Аркадій, Георгій, Єгор, Лаврентій, Микола, Олександр, Петро, Теодор, Федір.

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Теги: церква свята релігія традиції свято

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