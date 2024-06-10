«Укргідрометцентр» назвав причину зниження рівня води у Дністрі та його притоках

Ситуація загострилася через дефіцит опадів

Рівень води у Дністрі та його притоках знижується швидше, ніж зазвичай. Так сталося через весняне водопілля, яке цьогоріч розпочалося аномально швидко. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Експерти зазначили, що водопілля на Дністрі цьогоріч розпочалося значно раніше – у лютому. Тому сезон межені – період, протягом якого в річці спостерігають найменший рівень води – також розпочався раніше.

«За багаторічними даними, період межені у басейні Дністра зазвичай розпочинається у липні та триває до листопада, а ось червень характеризується здебільшого своєю паводковою активністю», – розповіли в «Укргідрометцентрі».

Також в організації зафіксували, що рівень води в Дністрі знижується. Станом на 10 червня 2024 року у Галичі, що на Івано-Франківщині, виявили, що рівень води впав до позначки 32,9 кубічних метрів за секунду. Це близько до маловоддя, додають фахівці.

фото: Український гідрометеорологічний центр

Поступово зменшується й приплив води до Дністровського водосховища. Станом на 10 червня її рівень – 96 кубічних метрів за секунду. Натомість 31 травня він становив 109.

«Дністровська ГЕС дотримується режимів роботи відповідно до Правил експлуатації водосховищ Дністровського комплексного гідровузла, з компенсуючим скидом води не менше 100 куб.м/с для сталого водозабезпечення нижче за течією (зокрема і території Молдови). Це призводить до зниження рівня води у водосховищі у середньому на 1-2 сантиметри за добу», – пояснили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Такий низький рівень води викликає занепокоєння, однак наразі «Укргідрометцентр» не зафіксував критично низького рівня води.

Нагадаємо, у Дністровському водосховищі скиди води проходять у штатному режимі і наразі ризиків немає. Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. Напередодні стало відомо, що у Дністровському водосховищі спостерігається різке зниження води.

До слова, парламент Молдови ратифікував міжурядову угоду України та Молдови про будівництво мосту через Дністер, який з’єднає дві країни.