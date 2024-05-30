Для набуття громадянства України потрібно буде здавати іспити: уряд ухвалив рішення

Іспити складатимуться із 20 завдань з основ Конституції України та 25 завдань з історії України

Аби отримати паспорт громадянина України усім бажаючим відтепер необхідно буде складати обовʼязкові іспити. Про це за підсумками засідання уряду повідомляє Міністерство освіти та науки.

Відтепер особи, які хочуть отримати громадянство України, мають скласти іспити з основ Конституції України та історії України. Це рішення ухвалено урядом і стосується:

іноземців;

осіб без громадянства;

тих, хто набув громадянство, але має право протягом двох років скласти іспит (це пов'язано з відтермінуванням у зв'язку з проходженням військової служби за контрактом, визначних заслуг перед Україною тощо).

«Реалізація проведення іспитів потребує подальшого ухвалення та впровадження низки наказів та положень, організаційних заходів, наразі ухвалено лише принципове рішення», – йдеться у повідомленні.

Реєстрація та порядок складання іспитів

Для реєстрації необхідно створити електронний кабінет та подати заявку в електронній формі, детальний алгоритм буде опублікований згодом.

20 завдань з основ Конституції України;

25 завдань з історії України.

Для забезпечення прозорості іспит фіксуватимуть на відео.

До відома, президент Володимир Зеленський раніше анонсував законопроєкт, що дозволить запровадити інститут множинного громадянства в Україні.