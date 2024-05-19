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У Росії прогриміли вибухи: палають нафтобази (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
У Росії прогриміли вибухи: палають нафтобази (фото)
У Виборзі Ленінградської області лунали вибухи
фото: Astra

Очевидці повідомляють про звуки вибухів у Виборзі Ленінградської області

У ніч проти 19 травня у Виборзі Ленінградської області РФ пролунали вибухи. Згодом почалася пожежа в районі місцевої нафтобази. Про це повідомляють російські пабліки.

На нафтопереробному заводі у Слов'янську-на-Кубані теж сталася пожежа, за попередніми даними через атаку безпілотників.

У Росії прогриміли вибухи: палають нафтобази (фото) фото 1

«Очевидці повідомляють про звуки вибухів у Виборзі Ленінградської області. Після цього в районі місцевої нафтобази почалася пожежа. Що саме сталося – невідомо», – повідомляє паблік.

Нагадаємо, що уночі, 19 травня, у тимчасово окупованих Севастополі, Євпаторії та Сімферополі було чутно вибухи. Нібито працювала ППО. Развожаєв зазначає, що у Севастополі працює ППО, йде відбиття ракетної атаки. Російські пабліки пишуть, що нібито використовуються ракети ATACMS та БпЛА.

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Теги: нафта росія пожежа вибух війна окупанти

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