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    Власників веб-камер закликали негайно припинити онлайн-трансляції

    Не допомагайте ворогові отримувати інформацію про наших військових - Власників веб-камер закликали негайно припинити онлайн-трансляції

    Не допомагайте ворогові отримувати інформацію про наших військових

    фото з відкритих джерел

    Киян закликали припинити публікувати у вільний доступ відео

    Заступник голови КМДА Петро Оленич у своєму Telegram-каналі закликав киян припинити публікувати у вільний доступ відео, а також припинити онлайн-трансляції.

    «Не допомагайте ворогу отримувати інформацію про наших військових. Разом переможемо», – зазначив Петро Оленич.

    Зазначимо, що місто продовжує працювати в умовах воєнного стану. Людей закликають не допомагайте ворогу отримувати інформацію про наших військових.

    Нагадаємо, російські окупанти у Києві на Оболоні танком переїхали автомобіль з людьми (18+).

    На підступах до Києва знищено ворожі підрозділи, але для перемоги наші військові знищили мости в Ірпені, Гостомелі і Демидові.

    Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

    Теги: Київ війна КМДА місто
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    Власників веб-камер закликали негайно припинити онлайн-трансляції