Власників веб-камер закликали негайно припинити онлайн-трансляції

Не допомагайте ворогові отримувати інформацію про наших військових

Киян закликали припинити публікувати у вільний доступ відео

Заступник голови КМДА Петро Оленич у своєму Telegram-каналі закликав киян припинити публікувати у вільний доступ відео, а також припинити онлайн-трансляції.

«Не допомагайте ворогу отримувати інформацію про наших військових. Разом переможемо», – зазначив Петро Оленич.

Зазначимо, що місто продовжує працювати в умовах воєнного стану. Людей закликають не допомагайте ворогу отримувати інформацію про наших військових.

Нагадаємо, російські окупанти у Києві на Оболоні танком переїхали автомобіль з людьми (18+).

На підступах до Києва знищено ворожі підрозділи, але для перемоги наші військові знищили мости в Ірпені, Гостомелі і Демидові.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.