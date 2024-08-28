Поліцейську, яка образила ветерана з інвалідністю, звільнено з посади

Поліцейська образила ветерана Павла Якімчука, який зробив їй зауваження щодо порушення правил дорожнього руху

Головне управління Національної поліції в Київській області завершило службове розслідування щодо поліцейської, яка під час конфлікту з ветераном Павлом Якімчуком, назвала його «конченим інвалідом». Жінку звільнено з посади, повідомляє поліція Київщини

Нагадаємо, нещодавно у Києві у ветерана Сил спеціальних операцій Збройних сил України Павла Якімчука виник конфлікт із жінкою у формі Нацполіції. Зокрема, 14 серпня на парковці гіпермаркету в Дарницькому районі Києва Павло Якімчук став свідком того, як автівку без необхідної наліпки припаркували на місці для осіб з інвалідністю.

Ветеран зробив зауваження водієві, однак пасажирка тієї машини, одягнена у поліцейську форму розпочала конфлікт, у ході якого назвала Павла «конченим інвалідом». Виявилося, що жінка була працівницею Національної поліції міста Вишгород, що на Київщині.

Так, правоохоронцям вдалося підтвердили факт образи, а також порушення правил дорожнього руху жінкою.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів затвердити стратегію політики щодо ветеранів.

До слова, військовий з 24-го батальйону «Айдар» Станіслав Дехтяр, який втратив ногу, вважає, що найбільшою неповагою до військового нині є процедура проходження військово-лікарської комісії.

Зокрема Дехтяр поділився власною історією. Лікар-хірург написав рішення ВЛК, в якому зазначив, що ветеран «вагітний». Оборонець припустив, що це була помилка через неуважність, однак вважає, що проблема є глибшою.