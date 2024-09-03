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На Харківщині вирує масштабна лісова пожежа: є постраждалі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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На Харківщині вирує масштабна лісова пожежа: є постраждалі
Через пожежу з села Студенок евакуйовано близько 200 мешканців
фото: ДСНС (ілюстративне)

Триває ліквідація загоряння на площі близько 1200 га

Унаслідок масштабної лісової пожежі у селі Студенок на Харківщині постраждали місцева мешканка та рятувальник. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Пожежу гасять надзвичайники з Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей. Залучено 77 одиниць техніки 275 чоловік особового складу.

Влада евакуювала з села Студенок близько 200 мешканців. Евакуйоване населення забезпечили продуктами харчування та питною водою. Частина людей виїхали власним транспортом.

Нагадаємо, що відучора в Оскільській територіальній громаді Ізюмського району на Харківщині вирує масштабна лісова пожежа. Вогнем охоплено близько 1200 гектарів лісових насаджень. Ситуація ускладнилася поширенням вогню на село Студенок. 

Теги: Харківщина пожежа евакуація рятувальники ліс

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