Загибель співробітниці Посольства США в Києві: причина смерті досі невідома

Очільник столичної поліції розповів про розслідування загибелі американського дипломата

Національна поліція України ще не встановила причину смерті співробітниці Посольства США в Києві. Правоохоронці не отримали остаточних висновків судово-медичної експертизи.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

За його словами, поліція співпрацює з американським посольством, яке передає багато інформації у справі.

«Проводиться ще наслідок, рішення по справі не прийнято. Враховуючи, що вона дипломат іноземної держави, то в цьому процесі була залучена міжнародна комісія. Перевіряється багато відео й інших речей, ми співпрацюємо з дипломатичною установою, вони нам передають багато інформації», - розповів Крищенко.

Нагадаємо, 30 вересня цього року поблизу залізничних колій на вул. Толбухіна в Києві підліток знайшов співробітницю посольства США в непритомному стані з травмою голови. Жінку госпіталізували до лікарняного закладу, де вона згодом померла.

Повідомлялося, що поліція розслідує обставини загибелі співробітниці посольства США. Попередньо правоохоронці встановили, що до побиття жінки може бути причетний чоловік, якому на вигляд 30-40 років, зріст 190-200 см, одягнутий у чорні шорти, темно-сині кросівки та футболку, з темним волоссям (по боках коротко підстрижене). Його розшукують.

Однак правоохоронці не виключали й нещасний випадок.

Була інформація, що характер травм, які отримала співробітниця посольства США, не свідчить про те, що її вбили.