Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

ДТП з двома постраждалими дітьми у Харкові: суддя отримала підозру

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
ДТП з двома постраждалими дітьми у Харкові: суддя отримала підозру
Унаслідок ДТП тяжкі тілесні ушкодження отримали дві неповнолітні дівчини віком 13 та 14 років
фото: Офіс генерального прокурора

Підлітки перебувають у реанімації

Судді одного з районних судів Харківської області повідомлено про підозру у скоєнні ДТП, внаслідок якого тяжко постраждали дві неповнолітні дівчини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

У межах кримінального провадження судді одного з районних судів повідомлено про підозру. За даними слідства, 18 грудня близько 15:50 водійка автомобіля Hyundai Accent, рухаючись міською вулицею, допустила наїзд на двох пішоходів.

Встановлено, що під час проїзду нерегульованого пішохідного переходу водійка не зменшила швидкість руху та не надала перевагу особам, які переходили проїзну частину дороги.

Унаслідок ДТП тяжкі тілесні ушкодження отримали дві неповнолітні дівчини віком 13 та 14 років. Потерпілих госпіталізовано до медичного закладу, наразі вони перебувають у реанімаційному відділенні.

Прокуратура інкримінує судді порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим (ч. 2 ст. 286 КК України). Проводяться необхідні процесуальні дії для встановлення всіх обставин події.

Прокурори готують подання до Вищої ради правосуддя про надання згоди на обрання судді запобіжного заходу.

Нагадаємо, поліція Закарпатської області розслідує смертельну дорожньо-транспортну пригоду в селі Великий Раковець, що сталася 14 грудня близько 18:54. Внаслідок зіткнення легковика з припаркованою вантажівкою загинула 15-річна дівчина-пасажирка. 

Раніше у Львові правоохоронці затримали пʼяного водія, який вʼїхав у металеву вуличну огорожу, припаркував автомобіль неподалік і заснув. 

До слова, Голосіївський районний суд Києва оголосив вирок для колишнього працівника прокуратури Андрія Молочного за обвинуваченням у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Суд призначив йому 7,5 років позбавлення волі. 

Читайте також:

Теги: Харків Офіс Генерального прокурора суддя ДТП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Справу працівника одеського РТЦК направлено до суду
Військовий ТЦК постане перед судом у справі про побиття захисника Маріуполя
Сьогодні, 12:59
Місце ДТП за участі доньки міністра закордонних справ Словаччини Юрая Бланара
Донька глави МЗС Словаччини покинула місце аварії до приїзду поліції: батько назвав причину
Сьогодні, 12:41
За даними слідства, керівники профспілкових організацій «Оператора ГТС України» витрачали профспілкові кошти на власний розсуд
Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів через профспілки в «Операторі ГТС»
Вчора, 16:55
Завідувачка кафедри Львівського університету внутрішніх справ розповіла, як отримала $26 тис. у спадок
Сумнівний спадок від родичів з Австралії. Професорка зі Львова зробила крок, щоб стати суддею
Вчора, 14:30
За кермом позашляховика Mitsubishi був 28-річний водій
Невдалий обгін на трасі Біла Церква – Фастів: у потрійній ДТП постраждали двоє водіїв (фото)
17 грудня, 13:03
За даними прокуратури, 12 грудня група підлітків побила та принижувала 14-річну дівчину
На Дніпропетровщині підлітки жорстоко побили 14-річну дівчину
14 грудня, 15:02
Ігор Коломойський
Коломойський запросив на свої судові засідання і анонсував на них спілкування з усіма бажаючими, – адвокат
5 грудня, 14:03
Російські командири, причетні до обстрілу черги за хлібом та вбивства 20 людей у Чернігові
Обстріл черги за хлібом у Чернігові: справу трьох російських командирів передано до суду
4 грудня, 13:48
За даними НАБУ, суддю було затримано під час одержання хабаря
Суддю Воловецького райсуду викрито на хабарі
1 грудня, 17:37

Кримінал

ДТП з двома постраждалими дітьми у Харкові: суддя отримала підозру
ДТП з двома постраждалими дітьми у Харкові: суддя отримала підозру
Убивство під хмельницьким СБУ. Офіс генпрокурора відреагував на виправдувальний вирок силовикам
Убивство під хмельницьким СБУ. Офіс генпрокурора відреагував на виправдувальний вирок силовикам
Військовий ТЦК постане перед судом у справі про побиття захисника Маріуполя
Військовий ТЦК постане перед судом у справі про побиття захисника Маріуполя
Убивство сина заступника мера Харкова. Посолка Ілащук прокоментувала затримання свого пасинка
Убивство сина заступника мера Харкова. Посолка Ілащук прокоментувала затримання свого пасинка
Смерть сина музиканта під час лікування зубів. Суд оголосив вирок анестезіологині
Смерть сина музиканта під час лікування зубів. Суд оголосив вирок анестезіологині
Луцьк: НАБУ та САП викрили на корупції депутатів обласної та міської рад
Луцьк: НАБУ та САП викрили на корупції депутатів обласної та міської рад

Новини

В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Сьогодні, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Вчора, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Вчора, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Вчора, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
18 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua