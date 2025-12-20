ДТП з двома постраждалими дітьми у Харкові: суддя отримала підозру

Унаслідок ДТП тяжкі тілесні ушкодження отримали дві неповнолітні дівчини віком 13 та 14 років

Підлітки перебувають у реанімації

Судді одного з районних судів Харківської області повідомлено про підозру у скоєнні ДТП, внаслідок якого тяжко постраждали дві неповнолітні дівчини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

У межах кримінального провадження судді одного з районних судів повідомлено про підозру. За даними слідства, 18 грудня близько 15:50 водійка автомобіля Hyundai Accent, рухаючись міською вулицею, допустила наїзд на двох пішоходів.

Встановлено, що під час проїзду нерегульованого пішохідного переходу водійка не зменшила швидкість руху та не надала перевагу особам, які переходили проїзну частину дороги.

Унаслідок ДТП тяжкі тілесні ушкодження отримали дві неповнолітні дівчини віком 13 та 14 років. Потерпілих госпіталізовано до медичного закладу, наразі вони перебувають у реанімаційному відділенні.

Прокуратура інкримінує судді порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим (ч. 2 ст. 286 КК України). Проводяться необхідні процесуальні дії для встановлення всіх обставин події.

Прокурори готують подання до Вищої ради правосуддя про надання згоди на обрання судді запобіжного заходу.

