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    Захист від автохамів з’явився навпроти станції «Політехнічний інститут» (фото)

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    Захист від автохамів з’явився навпроти станції «Політехнічний інститут» (фото)

    Дорожні віхи унеможливили паркування у центральній частині Т-подібного перехрестя

    У п’ятницю, 29 березня, вранці співробітники КП «Центр організації дорожнього руху» встановили 24 дорожні віхи в місці примикання вулиці Богдана Гаврилишина (колишня Ванди Василевської) до проспекту Перемоги для забезпечення безпечного розвороту. Про це повідомляє прес-служба Центру.

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    «Раніше окремі водії залишали свої автомобілі просто посеред проїзної частини таким чином, що для розвороту по вулиці Богдана Гаврилишина для подальшого руху в бік Лук’янівської площі іншим водіям доводилося виїжджати на проспект Перемоги проти руху основного потоку транспорту, що створювало аварійні ситуації», - зазначили дорожники.

    Дорожні віхи унеможливили паркування у центральній частині цього Т-подібного перехрестя та відокремили розворот транспорту у безпечному місці.

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    Захист від автохамів з’явився навпроти станції «Політехнічний інститут» (фото)
    Захист від автохамів з’явився навпроти станції «Політехнічний інститут» (фото)
    Захист від автохамів з’явився навпроти станції «Політехнічний інститут» (фото)
    Захист від автохамів з’явився навпроти станції «Політехнічний інститут» (фото)
    Захист від автохамів з’явився навпроти станції «Політехнічний інститут» (фото)

    Як повідомлялося, у 2018 році підприємствами комунальної корпорації «Київавтодор» на вулично-дорожній мережі столиці було встановлено понад 6000 антипаркувальних стовпчиків.

    Нагадаємо, нещодавно на перехресті вулиць Боричів узвіз та Сагайдачного/Володимирський узвіз було встановлено дорожні віхи на розгалуженні смуг руху в бік Володимирського узвозу та вулиці Сагайдачного.

    Також подібний захід було реалізовано на Бессарабській площі – там за допомогою дорожніх віх було унеможливлено паркування на острівці безпеки у місці примикання вулиці Круглоуніверситетської до вулиці Басейної.

    23 березня співробітники КП «Центр організації дорожнього руху» встановили дорожні віхи на площі Льва Толстого, відокремивши таким чином острівець у центральній частині площі. 

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