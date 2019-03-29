Захист від автохамів з’явився навпроти станції «Політехнічний інститут» (фото)



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Дорожні віхи унеможливили паркування у центральній частині Т-подібного перехрестя

У п’ятницю, 29 березня, вранці співробітники КП «Центр організації дорожнього руху» встановили 24 дорожні віхи в місці примикання вулиці Богдана Гаврилишина (колишня Ванди Василевської) до проспекту Перемоги для забезпечення безпечного розвороту. Про це повідомляє прес-служба Центру.

«Раніше окремі водії залишали свої автомобілі просто посеред проїзної частини таким чином, що для розвороту по вулиці Богдана Гаврилишина для подальшого руху в бік Лук’янівської площі іншим водіям доводилося виїжджати на проспект Перемоги проти руху основного потоку транспорту, що створювало аварійні ситуації», - зазначили дорожники.

Дорожні віхи унеможливили паркування у центральній частині цього Т-подібного перехрестя та відокремили розворот транспорту у безпечному місці.

Як повідомлялося, у 2018 році підприємствами комунальної корпорації «Київавтодор» на вулично-дорожній мережі столиці було встановлено понад 6000 антипаркувальних стовпчиків.

Нагадаємо, нещодавно на перехресті вулиць Боричів узвіз та Сагайдачного/Володимирський узвіз було встановлено дорожні віхи на розгалуженні смуг руху в бік Володимирського узвозу та вулиці Сагайдачного.

Також подібний захід було реалізовано на Бессарабській площі – там за допомогою дорожніх віх було унеможливлено паркування на острівці безпеки у місці примикання вулиці Круглоуніверситетської до вулиці Басейної.

23 березня співробітники КП «Центр організації дорожнього руху» встановили дорожні віхи на площі Льва Толстого, відокремивши таким чином острівець у центральній частині площі.