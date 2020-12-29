Грип відступає? Столична влада звітує про зниження захворюваності

Минулого тижня у Києві на грип і ГРВІ захворіли 6529 дорослих

За минулий тиждень у Київі на грип захворіло на 8,3% менше осіб порівняно з попереднім тижнем

У Києві за минулий тиждень, з 21 по 27 грудня, зареєстровано 10685 хворих на грип і ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 51,9%. Наразі показник захворюваності становить 360,1. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип і ГРВІ на 8,3% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 4156 (зниження на 4,5%), дорослих – 6529 (майже на рівні минулого тижня).

У структурі захворюваності діти становлять 38,9%, а на попередньому тижні – 37,3%. Серед школярів захворюваність знизилася на 9,4% – зареєстровано 2072 випадки.

До медичних закладів за минулий тиждень госпіталізовано 35 осіб, із них 27 – діти.

Як повідомлялося, за минулу добу, 28 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 953 людей. Це на 102 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 27 грудня було 851 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 109008 випадків захворювання на Covid-19.

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