Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Справа Фаріон: обвинувачений відмовився від адвокатів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення
фото: скриншот з відео

Сьогодні, 24 квітня, у Шевченківському районному суді Львова відбулося продовження судових дебатів у справі щодо обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка. Напередодні виступу сторони захисту він заявив про відмову від послуг обох своїх адвокатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Прокурори вимагали для обвинуваченого довічного ув’язнення, зазначивши, що м’якше покарання не відповідатиме принципам справедливості та не гарантуватиме належного захисту суспільства.

Донька загиблої, Софія Особа, також звернулася до суду із закликом призначити Зінченку довічне покарання, підкресливши, що саме таке рішення буде справедливим і стане відповіддю держави на злочин.

Після виступу сторони обвинувачення мати Зінченка подала заяву про розірвання угод із його адвокатами. Сам обвинувачений заявив, що не був поінформований про намір матері відмовитися від захисників.

«Але якщо вже заява подана моєю мамою, яка оплачує їх, я не можу зупинити її. Я не відмовлявся від адвокатів, але заява вже подана», – сказав обвинувачений. Після цього Зінченко попросив про можливість особистого спілкування з адвокатами і мамою.

Невдовзі обвинувачений заявив, що відмовляється від послуг Сулими і Вороняка. Він повідомив, що його захищатиме нова адвокатка Криворучко Лариса. З нею уклали угоду цього ж дня. Згодом Зінченко повідомив, що причини для розірвання угод є конфіденційними і говорити про них він відмовляється.

Перерву в судовому засіданні оголосили до 1 травня.

Раніше суд у Львові продовжив підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.

«Главком» писав, що прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Теги: суд вбивство Ірина Фаріон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua