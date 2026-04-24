Справа Фаріон: обвинувачений відмовився від адвокатів

Перерву в судовому засіданні оголосили до 1 травня

Сьогодні, 24 квітня, у Шевченківському районному суді Львова відбулося продовження судових дебатів у справі щодо обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка. Напередодні виступу сторони захисту він заявив про відмову від послуг обох своїх адвокатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Прокурори вимагали для обвинуваченого довічного ув’язнення, зазначивши, що м’якше покарання не відповідатиме принципам справедливості та не гарантуватиме належного захисту суспільства.

Донька загиблої, Софія Особа, також звернулася до суду із закликом призначити Зінченку довічне покарання, підкресливши, що саме таке рішення буде справедливим і стане відповіддю держави на злочин.

Після виступу сторони обвинувачення мати Зінченка подала заяву про розірвання угод із його адвокатами. Сам обвинувачений заявив, що не був поінформований про намір матері відмовитися від захисників.

«Але якщо вже заява подана моєю мамою, яка оплачує їх, я не можу зупинити її. Я не відмовлявся від адвокатів, але заява вже подана», – сказав обвинувачений. Після цього Зінченко попросив про можливість особистого спілкування з адвокатами і мамою.

Невдовзі обвинувачений заявив, що відмовляється від послуг Сулими і Вороняка. Він повідомив, що його захищатиме нова адвокатка Криворучко Лариса. З нею уклали угоду цього ж дня. Згодом Зінченко повідомив, що причини для розірвання угод є конфіденційними і говорити про них він відмовляється.

Перерву в судовому засіданні оголосили до 1 травня.

Раніше суд у Львові продовжив підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.

«Главком» писав, що прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.