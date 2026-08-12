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На Троєщині прокуратура через суд повернула громаді 25 га землі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Троєщині прокуратура через суд повернула громаді 25 га землі
Самочинно зведені будівлі по вул. Радосинській в Деснянському районі міста Києва
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

У прокуратурі зазначають, що схема була розроблена для позаконкурентного захоплення земельної ділянки 

У Деснянському районі столиці громаді повернуть земельну ділянку площею понад 25 гектарів та вартістю 417 млн грн. Суд зобов'язав повністю знести зведені на ній незаконні споруди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, приватне товариство без жодних дозвільних документів і прав на землю по вулиці Радосинській звело громадські будівлі, зареєструвало на них право власності, а згодом передало їх громадській організації за договором пожертви.

Приватне товариство самочинно звело громадські будівлі на столичній Троєщині
Приватне товариство самочинно звело громадські будівлі на столичній Троєщині
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

У прокуратурі зазначають, що така схема була розроблена для позаконкурентного захоплення ділянки під приводом «законного володіння» розташованим на ній майном.

Реагуючи на порушення, Деснянська окружна прокуратура м. Києва звернулась до суду із позовом про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні вказаною земельною ділянкою. Суд погодився з доводами прокурора та позов задовольнив, зобов’язавши знести самочинно збудовані споруди та повернути земельну ділянку територіальній громаді.

Проблема «туалетних схем» у Києві набула системного характеру. Раніше на це звертав увагу голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, нині голова Київської ОВА, який взяв під особистий контроль інвентаризацію столичної землі. Оглядаючи один із таких об'єктів біля станції метро «Почайна» (де під виглядом нерухомості для оформлення ділянок використовували звичайні контейнери), Ткаченко зазначив, що подібних випадків у місті сотні. Для протидії ділкам КМВА ініціювала створення робочої групи «Прозорість і підзвітність» та звернулася до Мін'юсту для скасування незаконних реєстраційних дій і притягнення нотаріусів до відповідальності.

Нагадаємо, столична прокуратура через суд домоглася скасування незаконної реєстрації права власності на нерухомість у парку «Муромець», тепер підприємство-порушник зобов'язане знести незаконну споруду та повернути землю місту. За позовом Деснянської окружної прокуратури Господарський суд Києва виніс рішення щодо земельної ділянки площею 0,1224 га на острові «Муромець». Орієнтовна вартість цієї землі становить 4 млн грн.

Раніше  столичні правоохоронці повідомили про підозру підприємцю, якого звинувачують у тому, що він без дозволів облаштував кафе та альтанки на ділянці лісового фонду у Деснянському районі Києва. Йдеться про земельну ділянку у лісовому кварталі Білодібровного лісництва у Деснянському районі столиці. Слідство встановило, що підприємець без будь-яких дозволів облаштував зону відпочинку на земельній ділянці, що належить до земель природно-заповідного фонду.

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Теги: Київ забудова земля суд прокуратура

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