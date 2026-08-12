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У передмісті Києва після атаки БпЛА спалахнула масштабна пожежа (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У передмісті Києва після атаки БпЛА спалахнула масштабна пожежа (відео)
У Броварах під час атаки російських безпілотників спалахнула масштабна пожежа
скриншот з відео

Київщина перебуває під ударом реактивних БпЛА

У Броварах Київської області вранці 12 серпня під час атаки російських безпілотників спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».

Під час атаки на Київщині працювали сили протиповітряної оборони. Про пожежу в Броварах повідомляють місцеві джерела. За даними моніторингових ресурсів, Київщина перебуває під ударом реактивних БпЛА.

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О 9:44 Київська обласна військова адміністрація повідомила про рух ворожих БпЛА над регіоном та закликала жителів залишатися в укриттях. О 09:36 столичне небо розірвали сирени повітряної тривоги. За повідомленням моніторингових каналів, у Києві оголошено тривогу через загрозу БпЛА.

Нагадаємо, в Україні триває 1631-й день повномасштабного вторгнення РФ.

Теги: Київ обстріл Київщина Бровари

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