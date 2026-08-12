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Внаслідок атаки ворога зафіксовано забруднення річки Борщагівка у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Внаслідок атаки ворога зафіксовано забруднення річки Борщагівка у Києві
Річка Борщагівка гідрологічно пов’язана з іншими водоймами
фото: КП Плесо

У річці Борщагівка виявлено складне хімічне та органічне забруднення

Внаслідок чергової атаки ворога на Київ зафіксовано ознаки забруднення річки Борщагівка неподалік вул. Миколи Трублаїні. Фахівці інспекторського відділу КП «Плесо» 7 серпня відібрали проби води для лабораторного дослідження. Про це повідомляють в Департаменті захисту довкілля та адаптації зміни клімату КМДА, інформує «Главком».

За результатами досліджень у водоймі виявлено складне хімічне та органічне забруднення. Зокрема, у воді зафіксовано марганець, хром, мінеральні та органічні кислоти, технічні оливи, синтетичні поверхнево-активні речовини та органічні жири. Це спричинило критично низький рівень розчиненого кисню у воді.

Фахівці встановлюють захисні бони
Фахівці встановлюють захисні бони
фото: КП Плесо

Відкрите русло річки Борщагівка на цій ділянці має протяжність 875 метрів. Річка є елементом системи водовідведення поверхневих вод та гідрологічно пов’язана з іншими водоймами. Тому існує ризик подальшого поширення забруднюючих речовин за межі місця їхнього потрапляння.

Для локалізації забруднення та недопущення його поширення фахівці КП «Плесо» провели першочергові заходи.

У річці Борщагівка виявлено складне хімічне та органічне забруднення
У річці Борщагівка виявлено складне хімічне та органічне забруднення
фото: КП Плесо

«Щоб максимально локалізувати забруднення та не допустити його поширення далі за течією, на річці встановили два сорбуючі бони. Вони мають стримати рух забруднюючих речовин у напрямку озера Віра, далі до водойм Київської області, зокрема біля Святопетрівського та Софіївської Борщагівки, а також у систему водовідведення. Додатково внесли 40 кілограмів сорбенту «Еколан-М», який поглинає залишки забруднюючих речовин», – повідомив керівник  КП «Плесо» Андрій Вагін.

У Департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА наголошують, що через гідрологічний зв’язок Борщагівки з іншими водними об’єктами важливо не допустити поширення забруднення за межі локальної ділянки.

Роботи з ліквідації наслідків забруднення тривають. Фахівці КП «Плесо» продовжують моніторинг стану річки та контролюють ефективність проведених заходів.

Нагадаємо, у водоймах Софіївської Борщагівки зафіксовано масову загибель риби та ознаки забруднення води. Наразі пляма забруднення поширюється у напрямку водойм Петропавлівської Борщагівки. До отримання результатів експертизи та офіційних роз'яснень місцева влада закликає мешканців суворо дотримуватися безпекових обмежень.

Як повідомлялося, у Борщагівській громаді зафіксували екологічну надзвичайну ситуацію у трьох водоймах стався масовий мор риби. За попередніми даними, загинуло близько трьох тонн риби

Теги: річка водойма Київ екологія

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