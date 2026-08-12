Внаслідок атаки ворога зафіксовано забруднення річки Борщагівка у Києві
У річці Борщагівка виявлено складне хімічне та органічне забруднення
Внаслідок чергової атаки ворога на Київ зафіксовано ознаки забруднення річки Борщагівка неподалік вул. Миколи Трублаїні. Фахівці інспекторського відділу КП «Плесо» 7 серпня відібрали проби води для лабораторного дослідження. Про це повідомляють в Департаменті захисту довкілля та адаптації зміни клімату КМДА, інформує «Главком».
За результатами досліджень у водоймі виявлено складне хімічне та органічне забруднення. Зокрема, у воді зафіксовано марганець, хром, мінеральні та органічні кислоти, технічні оливи, синтетичні поверхнево-активні речовини та органічні жири. Це спричинило критично низький рівень розчиненого кисню у воді.
Відкрите русло річки Борщагівка на цій ділянці має протяжність 875 метрів. Річка є елементом системи водовідведення поверхневих вод та гідрологічно пов’язана з іншими водоймами. Тому існує ризик подальшого поширення забруднюючих речовин за межі місця їхнього потрапляння.
Для локалізації забруднення та недопущення його поширення фахівці КП «Плесо» провели першочергові заходи.
«Щоб максимально локалізувати забруднення та не допустити його поширення далі за течією, на річці встановили два сорбуючі бони. Вони мають стримати рух забруднюючих речовин у напрямку озера Віра, далі до водойм Київської області, зокрема біля Святопетрівського та Софіївської Борщагівки, а також у систему водовідведення. Додатково внесли 40 кілограмів сорбенту «Еколан-М», який поглинає залишки забруднюючих речовин», – повідомив керівник КП «Плесо» Андрій Вагін.
У Департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА наголошують, що через гідрологічний зв’язок Борщагівки з іншими водними об’єктами важливо не допустити поширення забруднення за межі локальної ділянки.
Роботи з ліквідації наслідків забруднення тривають. Фахівці КП «Плесо» продовжують моніторинг стану річки та контролюють ефективність проведених заходів.
Нагадаємо, у водоймах Софіївської Борщагівки зафіксовано масову загибель риби та ознаки забруднення води. Наразі пляма забруднення поширюється у напрямку водойм Петропавлівської Борщагівки. До отримання результатів експертизи та офіційних роз'яснень місцева влада закликає мешканців суворо дотримуватися безпекових обмежень.
Як повідомлялося, у Борщагівській громаді зафіксували екологічну надзвичайну ситуацію у трьох водоймах стався масовий мор риби. За попередніми даними, загинуло близько трьох тонн риби.
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