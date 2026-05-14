Адвокат проплатив Єрмаку покращену камеру в СІЗО (фото)

glavcom.ua
Андрій Єрмак перебуватиме у СІЗО у платній камері
фото з відкритих джерел
Ігор Фомін вніс кошти, щоб його підопічний міг перебувати у платній камері слідчого ізолятора

Захисник колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака Ігор Фомін особисто вніс кошти для утримання свого підзахисного у платній камері Київського слідчого ізолятора. Про це захисник повідомив в ефірі телеканалу «Суспільне Новини», інформує «Главком».

Під час телеефіру журналістка намагалася з'ясувати, де саме в СІЗО зараз перебуває арештований ексголова Офісу президента, проте адвокат Ігор Фомін зазначив, що не має доступу до цієї інформації.

Фото з Twitter Мін’юсту

«Жодна людина не знає, де знаходиться. Це ненормально. Я знаю, що ми йому проплатили камеру, мабуть, він там. Я особисто проплатив», – заявив Ігор Фомін. При цьому скільки саме було внесено коштів, адвокат не уточнив.

Фото з Twitter Мін’юсту

Зауважимо, платні камери з поліпшеними побутовими умовами з'явилися у Київському слідчому ізоляторі ще у 2021 році за каденції міністра юстиції Дениса Малюськи. Вони обладнані кращими меблями, побутовою технікою та окремим санвузлом, а сама послуга є офіційним джерелом наповнення бюджету пенітенціарної системи.

Платні камери з покращеними побутовими умовами в СІЗО – це експериментальний проєкт Мін'юсту, що пропонує ув'язненим кращі умови за плату. Станом на 2026 рік проект успішно працює, принісши понад 50 млн грн до бюджету, а середня вартість у Києві становить 2000 грн/добу. У слідчому ізоляторі Києва функціонує 374 камери, з яких 27 мають покращені умови. Вони розраховані приблизно на 61 ув’язненого.

«Главком» писав, що Київський слідчий ізолятор – топове місце утримання високих чинів та політиків, підозрюваних насамперед у корупційних злочинах – з 2020 року заробив 31,8 млн грн завдяки послузі надання платних камер.

Адвокат також розповів про перебіг збору коштів для звільнення колишнього високопосадовця з-під варти. Наразі сума призначеної судом застави становить 140 млн грн.

За словами Фоміна, прихильники та небайдужі громадяни продовжують активно надсилати гроші, проте точна сума на спецрахунку йому невідома через відсутність копій платіжних доручень.

«Главком» писав, що найбільший внесок у 8 млн грн внесла керівниця Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» Роза Тапанова. За даними Bihus.Info, вона була юристкою у фірмі, пов’язаній з Єрмаком – це «Міжнародна правнича компанія», а після того, як він очолив Офіс президента, нібито отримала призначення до наглядової ради державного «Ощадбанку».

Ще 666 грн застави за ексочільника Банкової вніс актор, продюсер та громадський діяч Григорій Гришкан. У коментарі «Схемам» він не відповів, чому вирішив внести заставу за Єрмака, але заявив, що готовий особисто розповісти «про свій вчинок та майбутнє України».

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, суд призначив підозрюваному заставу у розмірі 140 млн грн.

Якщо підозрюваний внесе заставу, то на нього покладається низка обов'язків: без дозволу суду і слідчого заборонено покидати Київ; здати закордонні паспорти. Також Андрій Єрмак повинен утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, серед яких Олексій Чернишов, Тимур Міндіч та інші особи.

За версією сторони обвинувачення, ще у 2020 році підозрюваний Єрмак домовився з іншими підозрюваними Міндічем і Чернишовим побудувати будинки у котеджному містечку «Династія». Фінансування резиденцій здійснювалося за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.

Як відомо, НАБУ та САП повідомили Андрію Єрмаку про підозру у справі щодо легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області. За версією слідства, кошти могли бути пов’язані з корупційними схемами навколо «Енергоатому».

Водночас адвокат Ігор Фомін заявив, що підозра є необґрунтованою. Сам Єрмак заперечив причетність до котеджного містечка «Династія» та заявив, що готовий надати розгорнуті коментарі після завершення слідства.

 

 

Адвокат проплатив Єрмаку покращену камеру в СІЗО (фото)
Свириденко розповіла, скільки ветеранів отримають житло цьогоріч
«Дія» запустила оформлення е-картки платника податків для дорослих та дітей
У Львові під час ремонту фасаду загинули троє працівників
«Якщо ваш будинок – панелька, то шукайте інше укриття». Військова Чорновол звернулася до киян
Речник Повітряних сил заявив про загрозу ударів РФ найближчим часом

