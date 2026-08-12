Ворожа атака на Київщину: у Броварському районі палають склади, є поранений

Стовп диму на місці пожежі у Броварському районі

Унаслідок обстрілу травми отримав 65-річний чоловік

Уранці 12 серпня росіяни знову завдали удару по Київській області ударними безпілотниками. У Броварському районі внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа на складських об'єктах. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує «Главком»

Унаслідок обстрілу травми отримав 65-річний чоловік. Потерпілого з осколковими пораненнями госпіталізували до лікарні, де йому надають усю необхідну медичну допомогу.

Наразі в області триває повітряна тривога. Жителів закликають залишатися в укриттях та безпечних місцях до відбою.

Ліквідація наслідків атаки триває, детальніша інформація уточнюється. ьна інформація згодом.

Раніше про пожежу в Броварах внаслідок ворожої атаки повідомляли місцеві джерела.

О 9:44 Київська обласна військова адміністрація повідомила про рух ворожих БпЛА над регіоном та закликала жителів залишатися в укриттях. О 09:36 столичне небо розірвали сирени повітряної тривоги. За повідомленням моніторингових каналів, у Києві оголошено тривогу через загрозу БпЛА.

До слова, в Україні триває 1631-й день повномасштабного вторгнення РФ.