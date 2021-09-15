Погода у Києві: протягом дня буде ясно та без опадів

Протягом 15 вересня у небі над Києвом світитиме сонце

Стовпчики термометрів максимально піднімуться до +20°

У Києві протягом 15 вересня температура повітря опуститься на пару градусів. Вночі стовпчики термометрів покажуть +9°, а вдень максимально піднімуться до +20°. Про це свідчать дані погода УНІАН.

Протягом дня очікується ясна погода з невеликою кількістю хмар. Опадів також протягом дня не передбачається.

Вітер дутиме північно-західного та північного напрямків. Його швидкість буде варіюватися від 0,5 до 2,8 м/с.

Атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпа.

Нагадаємо, у повітрі над Києвом зросла кількість шкідливих речовин.

До слова, влітку столиця встановила 14 температурних рекордів