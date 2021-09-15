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    Погода у Києві: протягом дня буде ясно та без опадів

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    Протягом 15 вересня у небі над Києвом світитиме сонце - Погода у Києві: протягом дня буде ясно та без опадів
    Протягом 15 вересня у небі над Києвом світитиме сонце
    Фото: glavcom.ua

    Стовпчики термометрів максимально піднімуться до +20°

    У Києві протягом 15 вересня температура повітря опуститься на пару градусів. Вночі стовпчики термометрів покажуть +9°, а вдень максимально піднімуться до +20°. Про це свідчать дані погода УНІАН.

    Протягом дня очікується ясна погода з невеликою кількістю хмар. Опадів також протягом дня не передбачається.

    Вітер дутиме північно-західного та північного напрямків. Його швидкість буде варіюватися від 0,5 до 2,8 м/с.

    Атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпа.

    Нагадаємо, у повітрі над Києвом зросла кількість шкідливих речовин.

    До слова, влітку столиця встановила 14 температурних рекордів

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    Теги: прогноз погоди Київ повітря вітер столиця
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    Погода у Києві: протягом дня буде ясно та без опадів