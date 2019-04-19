Закрито на вхід та вихід три станції метро в центрі Києва



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Станція «Палац спорту» Фото: Інна Кузнєцова, Facebook

Станції закрито до закінчення передвиборчих дебатів на НСК «Олімпійський»

Станції метро «Олімпійська», «Палац спорту» та «Площа Льва Толстого» закриті на вхід та вихід пасажирів. Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

Обмеження діятимуть до закінчення запланованих заходів на НСК «Олімпійський».

Станції «Палац спорту» та «Площа Льва Толстого» працюватимуть лише як пересадочні на іншу гілку метрополітену.

Раніше стало відомо, що станції метро «Олімпійська» та «Палац спорту» закрили на вхід і вихід пасажирів.

18 квітня метрополітен повідомляв, що 19 квітня обмежать вхід на станції метро «Льва Толстого» і «Олімпійську». Обмеження на вхід планували застосувати з 18:00 до 19:00, на вихід – після завершення заходу. На станцію «Палац спорту» будуть запускати без обмежень.

В район НСК «Олімпійський» у Києві з самого ранку стягуються правоохоронці.

Рух на більшості вулиць довкола «Олімпійського» вже перекрито.

Також сьогодні орієнтовно з 12:00 і до завершення заходів вносяться зміни у роботу тролейбусів маршрутів №№ 3, 9, 12, 14, 15, 40, 40к та автобусів маршрутів №№ 5, 20, 55, 69.

Напередодні глава МВС Арсен Аваков заявив, що на передвиборних дебатах між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійському» будуть присутні близько 60 тисяч людей.

У МВС повідомили, що під час перевірок при вході на НСК «Олімпійський» на передвиборчі дебати 19 квітня правоохоронці будуть вилучати у глядачів будь-які предмети, схожі на зброю, а також продукти, які можуть бути використані для кидання.

Раніше у штабі Порошенка відкрили реєстрацію на дебати, що відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК «Олімпійському».