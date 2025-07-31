Новий перший заступник міністра фінансів напозичався грошей у своїх підлеглих

Подарунок від мами та борги перед співробітниками: що задекларував перший заступник міністра фінансів

Новопризначений перший заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев задекларував будинок під Києвом та земельні ділянки, які йому дісталися у вигляді подарунка. При цьому він має значні позики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

Згідно з даними е-декларації за 2024 рік, Єрмоличев отримав у подарунок будинок площею близько 150 кв. м і земельну ділянку площею 7,3 сотки у місті Буча (Київщина) на суму понад 1 млн грн. Дарувальником виступила Надія Єрмоличева, ймовірно матір декларанта. У попередніх річних деклараціях посадовець безоплатно користувався цими об’єктами.

У 2024 році Ярмоличев отримав у подарунок нерухомість дані: Реєстр декларацій

Крім того, Роман Єрмоличев володіє будинком та ділянкою у Черкаській області. Що стосується транспорту, він має два авто. У 2018 році Єрмоличев став власником Nissan Qashqai, 2018 року випуску. Також заступник міністра фінансів задекларував електромобіль марки Volkswagen ID.4, 2022 року.

В автопарку посадовця два авто дані: Реєстр декларацій

За минулий рік Єрмоличев заробив у Міністерстві фінансів (обіймав посаду заступника міністра) 1,59 млн грн. На банківських рахунках зберігав близько 171 тис. грн і $2,3 тис., а в готівці має лише $5,7 тис.

Окрім майна і доходів, у декларації вказані суттєві фінансові зобов’язання. У 2021 та 2022 роках Єрмоличев взяв дві позики на загальну суму понад 2 млн грн від Ярослава Котляревського, радника заступника міністра фінансів.

Також у 2021 році посадовець позичив $29,7 тис. у Ганни Данькевич, яка працює на посаді головної спеціалістки у департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери Мінфіну. У її декларації теж відображена позика грошей по суті своєму керівнику.

За цей час Ярмоличев повернув позичених лише 227 тис. грн дані: Реєстр декларацій

Нагадуємо, у липні 2025 року Кабінет міністрів призначив Романа Єрмоличева першим заступником міністра фінансів. До цього він багато років працював у самому відомстві, зокрема обіймав посаду головного економіста, потім директора департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери. У 2020 році Єрмоличева призначили заступником міністра фінансів.

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