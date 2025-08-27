Популярний курорт Іспанії сколихнули напади на туристок

Іспанська поліція заарештувала неповнолітнього, підозрюваного у скоєнні надзвичайно жорстоких нападів на туристок

Поліція затримала підозрюваного у серії жорстоких нападів на жінок у популярному іспанському курортному місті Коста Кальма. З грудня 2024 року там було скоєно кілька нападів, коли невідомий чоловік проникав у готельні номери і завдавав тяжких травм жінкам, які там проживали. Про це пише «Главком» із посиланням на RMF24.pl.

Слідчі підтвердили, що напади сталися у грудні 2024 року та червні 2025 року – обидва випадки були майже ідентичними. Зловмисник прокрався до готельних номерів, поки жінки перебували всередині, та жорстоко напав на них. Жертви отримали серйозні травми, що потребували госпіталізації.

За інформацією, переломним моментом став напад 23 червня 2025 року, коли одна з жертв розповіла свою історію в соціальних мережах, що спричинило хвилю занепокоєння серед туристів.

Іспанська цивільна гвардія провела масштабне розслідування, аналізуючи записи з камер відеоспостереження та допитуючи свідків. 18 липня їм вдалося ідентифікувати та затримати неповнолітнього підозрюваного.

Під час обшуку було вилучено одяг, в якому він перебував під час нападу, а також інші предмети, що можуть бути пов’язані зі злочинами. Крім того, поліція виявила телефони та інші мобільні пристрої. Їх вміст допоможе встановити, чи може список жертв бути довшим.

За рішенням суду, затриманого помістили до центру утримання для неповнолітніх у Табаресі до завершення судового розгляду.

Правоохоронці закликають інших можливих жертв нападів звернутися до поліції. Ці інциденти підірвали репутацію Коста Кальми, яка раніше вважалася безпечним місцем для відпочинку.

