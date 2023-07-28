«Претензії Мінкульту упереджені»: Запоріжсталь готова до експертизи сталі для тризуба Батьківщини-Матері

«При вхідному контролі з боку підрядника до «Запоріжсталі» не було озвучено чи передано жодних претензій»

Комбінат Запоріжсталь назвав упередженими та безпідставними претензії, які висунуло Міністерство культури до сталі, з якої на заводі мали виготовити тризуб для Батьківщини-Матері. Як відомо, цю сталь комбінат передавав державі безкоштовно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо: комбінат Запоріжсталь Групи Метінвест став учасником проекту по заміні герба радянського союзу на щиті відомого монументу Батьківщина-Мати. Цей проєкт реалізує Міністерство культури та інформаційної політики України разом з партнерами та фінансовими донорами, в продовження процесу декомунізації і дерусифікації в Україні.

Відповідно до проекту, Мінкульт та генеральний підрядник проєкту ТОВ «Основа» визначили два типу металу для виготовлення тризубу: нержавіюча сталь «Запоріжсталі» завтовшки 1,7 мм, та сталь закордонного виробництва завтовшки 1,5 мм. На комбінаті Запоріжсталь підготували сталь необхідної якості та товщини, і передали її підряднику.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Однак 25 липня на офіційному сайті Міністерства культури та інформаційної політики України з’явилося повідомлення щодо невідповідності якості сталі з «Запоріжсталі» для виробництва тризуба на монументі «Батьківщина-Мати», тому для виготовлення герба буде використана європейська сталь, яку закупив підрядник.

«При вхідному контролі з боку підрядника до «Запоріжсталі» не було озвучено чи передано жодних актів дефектовки, претензій чи інших документів, які б засвідчували невідповідність нержавіючого прокату встановленим нормам якості, механічним або хімічним параметрам. Про начебто виявлені невідповідності прокату та неможливість його використання у проєкті реконструкції монументу «Батьківщина-Мати» підприємство-виробник української сталі дізналися із заяви Мінкульту від 25 липня», – наголосили у Запоріжсталі.

У комбінаті зазначили: «Запоріжсталь» на запит Міністерства культури та інформаційної політики України безкоштовно надала всю сталь для виготовлення герба, і сплатила розробку проекту заміни радянського символу.

«Комбінат «Запоріжсталь», як виробник прокату для тризуба, повністю підтримує ідею декомунізації одного з головних символів країни і заміну радянського герба на новий тризуб на монументі «Батьківщина-Мати». «Запоріжсталь» одним з перших запропонував всебічну допомогу у важливому для формулюванні національної ідентичності українців проекті. Ми вважаємо, що у таких величних символах повинна використовуватися сталь, вироблена на українських комбінатах, як символ спротиву агресії. Саме українська сталь, якій роками довіряють в Україні та по всьому світу, яка є у НСК «Олімпійському», новому саркофазі ЧАЄС, Дарницькому мості, найбільшому флагштокові України, мосту у Генує, лондонському хмарочосі Shard, та ще у сотнях відомих будівель і символів», – зауважили в «Запоріжсталі».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Комбінат не згоден з висновками Міністерства культури та інформаційної політики України і наведеного акту дефектовки. Вважаємо висунуті претензії упередженими та безпідставними, і будемо захищати честь українського виробника і української сталі», – наголосили у «Запоріжсталі».