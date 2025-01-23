Синоптики попередили про перший рівень небезпеки у Києві

Для уникнення травматизму влада закликає киян дотримуватись порад під час ожеледиці та бути обережними, пересуваючись містом

Вночі та вранці 23 січня в Києві очікується налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.

Як повідомила Київська міська держадміністрація, до обробки дорожнього покриття залучено 123 одиниці спецтехніки «Київавтодор». Насамперед дорожники обробляють міські дороги, мости, шляхопроводи, спуски і підйоми.

Для уникнення травматизму влада закликає киян дотримуватись порад під час ожеледиці та бути обережними, пересуваючись містом.

Поради водіям:

дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

під час погіршення погодних умов з інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще тримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 разів.

У Київській міській держадміністрації зауважили, що не лише муніципальні служби, а й підприємства всіх форм власності несуть відповідальність за вчасне та якісне прибирання локацій. Дотримання правил благоустрою в Києві контролюють інспектори благоустрою. У разі невиконання – штраф, що може сягати для фізичних осіб – 340-1360 грн, для посадових осіб та підприємців – 850-1700 грн.

Нагадаємо, українцям швидше за все вже не варто очікувати сильних морозів до кінця січня. Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Очікується, що найтеплішими днями з найближчої перспективи будуть 26 та 27 січня. Температура підвищиться до +1°...+7°, а на півдні країни розігріє до +10°.