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Продавали наркотики через спеціальну аптеку. ДБР скерувало до суду справу щодо злочинної мережі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Продавали наркотики через спеціальну аптеку. ДБР скерувало до суду справу щодо злочинної мережі
Під час обшуків у фігурантів було виявлено значні суми грошей, одержаних від незаконної діяльності, та автомобілі, придбані за кошти від нелегального бізнесу
фото: ДБР

Мережа діяла з 2020 року. Слідство задокументувало отримання коштів від незаконного обігу наркотиків у понад 5 млн грн

Працівники ДБР завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного обігу на території України наркотичного засобу «метадону». Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Так, обвинувальний акт стосовно 14 учасників злочинної організації скеровано до суду.

Встановлено, що учасники злочинної організації створили у Києві та Харкові 24 так званих «наркологічних кабінети». В них лікарі незаконно видавали медичні рецепти на метадон, який використовують в замісній терапії наркозалежних. Потім наркотик отримували члени злочинної організації та продавали наркозалежним у власній аптеці.

Мережа діяла з 2020 року. Слідство задокументувало отримання коштів учасниками організації від незаконного обігу наркотичних засобів у понад 5 млн грн. Також встановлено, що за період діяльності злочинної організації реалізовано понад 10 кг метадону, на які лікарі видали понад 15 тис. незаконних рецептів.

Під час обшуків у фігурантів було виявлено значні суми грошей, одержаних від незаконної діяльності, та автомобілі, придбані за кошти від нелегального бізнесу.

Організатор та керівник злочинної організації обвинувачується у:

  • створенні злочинної організації та керівництві нею (ч. 1 ст. 255 КК України),
  • в організації незаконної видачі рецептів на право придбання наркотичних засобів (ч. 2 ст. 319 КК України),
  • організації порушення правил відпуску наркотичних засобів (ч. 2 ст. 320 КК України),
  • організації легалізації майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України),
  • організації використання коштів у великому розмірі, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів злочинною організацією (ч. 2 ст. 306 КК України).

За цими ж статтями кримінального закону притягнуто до відповідальності іще одного зі співорганізаторів.

Три керівники структурних частин злочинної організації (засновники та директори товариств — адміністратори наркокабінетів):

  • в участі у злочинній організації (ч. 2 ст. 255 КК України),
  • сприянні незаконної видачі рецептів на право придбання наркотичних засобів (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 319 КК України),
  • легалізації майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Лікарі вищевказаних наркологічних кабінетів (загалом 9 осіб), які незаконно видавали наркозалежним особам рецепти на право придбання в аптеках наркотичного засобу – метадону – за ч. 3 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 319 КК України.

Максимальна санкція за цими статтями – 15 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо звернення в дохід держави коштів, вилучених під час обшуків у членів вищевказаної злочинної організації.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру засудженому, який збував наркотичний засіб метадон в одній з установ виконання покарань Вінницької області. Про це інформує Вінницька обласна прокуратура.

Засуджений, який відбуває покарання за грабіж, підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, а також незаконному збуті у місці позбавлення волі наркотичного засобу, за попередньою змовою групою осіб.

Також працівники ДБР спільно з Київською міською прокуратурою викрили та припинили діяльність міжрегіонального етнічного наркоугруповання, яке контролювало мережу виробництва та розповсюдження наркотичних засобів. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Ділки виробляли метадон, амфетамін, марихуану та інших наркотики та поширювали насамперед серед військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, які протистоять російським військам на Сході нашої держави.

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Теги: слідство наркотики розслідування Державне бюро розслідувань ДБР

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