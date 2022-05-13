Журналісти встановили особу вбивці з сюжету CNN про розстріл людей на Київщині (фото, відео)

Стало відомо, хто є одним з вбивць двох мирних жителів Київщини у березні цього року

Днями телеканал CNN опублікував відео того, як російські солдати зі спини розстріляли двох цивільних на Київщині. Це сталося ще у березні, коли рашисти окупували частину Київської області та намагалися захопити столицю. Журналісти отримали відео з декількох камер спостереження, які зафіксували момент вбивства двох мирних чоловіків.

Так, п'ятеро російських солдатів намагаються проникнути до автосалону на околицях Києва: стріляють по замках та розбивають скло. Власник підприємства підходить до військових із піднятими руками. Ті обшукують його. Потім підходить охоронець автосалону — 68-річний Леонід Пляц (про це розповіла його донька), його теж обшукують.

Відповідно до відео, цивільні мали коротку розмову з окупантами, потім солдати розвернулись, а двоє чоловіків почали іти до свого посту охорони. Тоді принаймні двоє російських солдатів стають позаду чоловіків та відкривають по них вогонь.

Камери спостереження зафіксували, як російські солдати розграбовують салон. У цей час Леонід Пляц ще був живий. На відео показано, як він із зусиллям встає на ноги, зав'язує щось схоже на джгут на стегно та рухається до сторожового посту.

Він бере телефон, щоб викликати допомогу. До нього вирушають добровольці, але вони не встигають врятувати чоловіка.

Журналістам вдалося з'ясувати, що один із російських військових із сюжету CNN – це 29-річний Дмитро Лапшаков. Його обличчя потрапило на відеокамери в автосалоні. Судячи з відео, Лапшаков був в офісі автосалону, разом з іншими військовими копався у чужих речах, пив знайдений на місці алкоголь. Саме він розбив прикладом автомата одну із камер спостереження.Відео CNN не дозволяє встановити, чи був Лапшаков одним із військових, які застрелили мирних громадян.

На сторінці Лапшакова в «Однокласниках» зазначено, що він народився в селі Нижній Цасучій Забайкальського краю, а мешкає у Піщанці – селищі у складі Чити.

Раніше журналісти Bihus.Info опублікували ролик про російських солдатів, які могли бути причетні до інших військових злочинів Росії під Києвом. Вони показали зокрема список військових, у якому є і Дмитро Лапшаков. Судячи з опублікованого документа, Лапшаков – старший сержант, служить у військовій частині 21250-Б, його посада – механік, водій танка.

Нагадаємо, сьогодні, 13 травня, Солом'янський райсуд у Києві розпочав слухання у справі росіянина Вадима Шишимаріна. Це перший російський військовий, який постав перед українським судом за злочини проти нашої країни.