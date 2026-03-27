Поплавський зустрів правоохоронців під час обшуків у брендових капцях: яка ціна (фото)

Вдома у Михайла Поплавського відбулися обшуки

До колишнього ректора Київського національного університету культури і мистецтв Михайла Поплавського правоохоронці прийшли з обшуками. Михайло Поплавський зустрів правоохоронні органи у брендових домашніх капцях. «Главком» довідався, яке взуття носить Поплавський та скільки воно коштує.

Обшуки у будинку ректора Київського національного університету культури і мистецтв Михайла Поплавського відбулися 27 березня. Співак показався на фото прокуратури спочатку у домашньому одязі, зокрема штанах, білій футболці й домашніх капцях.

Поплавський зустрів правоохоронців під час обшуків у брендових капцях фото: Офіс генпрокурора України

Однак з’ясувалося, що це незвичайні капці, а домашнє взуття від відомого бренду Tommy Hilfiger. На офіційних сайтах, а саме сторінці магазину Mass таке взуття коштує €55,99, або 3 тис. грн. Проте зараз на сайті можна побачити ціну зі знижкою 27,99 €.

Михайло Поплавський носить вдома капці Tommy Hilfiger з лінійки взуття Sherpa Fur Home Slippers Straps фото: скриншот Mass

На ногах Михайла Поплавського домашні капці Tommy Hilfiger з лінійки взуття Sherpa Fur Home Slippers Straps. До слова, на інших фото з обшуків Михайло Поплавський показався вже переодягнений у діловий костюм з синіми прямими штанами та блакитним піджаком, водночас свої брендові домашні капці ректор університету не зняв.

Михайло Поплавський зустрів СБУ у домашніх капцях від Tommy Hilfiger фото: СБУ

Нагадаємо, правоохоронці розкрили фінансову махінацію в одному з найвідоміших мистецьких вишів країни. Керівництво Київського університету культури і мистецтв підозрюють у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Джерела у правоохоронних органах повідомили «Главкому», що сьогодні, 27 березня, з обшуками прийшли до колишнього ректора Київського національного університету культури і мистецтв Михайла Поплавського. Наразі йдеться лише про обшуки у колишнього ректора, його самого не затримували. «Главкому» джерела у правоохоронних органах повідомили, що підозру нікому не оголошували.

За даними Офіса генпрокурора України, службові особи Київського університету культури у змові з посадовцями Міністерства освіти та науки України організували схему незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними в межах державної програми з підготовки кадрів закладами вищої освіти. Йдеться про фінансування за бюджетною програмою «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики».