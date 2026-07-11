Атака на Київ: рятувальники показали наслідки

На місцях ударів працюють рятувальники та всі відповідні служби

У трьох районах столиці зафіксовано влучання та пожежі

У ніч проти 11 липня втретє за тиждень Росія прицільно обстріляла Київ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, у Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах міста зафіксовано влучання та пожежі.

Солом’янський район: внаслідок влучання в триповерхову офісну та складську будівлю виникла пожежа. Наразі пожежу ліквідовано. За іншою адресою внаслідок вибухової хвилі пошкоджено залізничний локомотив.

Дарницький район: після влучання в проїжджу частину сталося загоряння електрощитової регулювання світлофорів. Пожежу ліквідовано. У прилеглих житлових будинках вибито вікна.

Дніпровський район: внаслідок влучання сталася пожежа в складському приміщенні.

На місцях ударів працюють рятувальники та всі відповідні служби. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, уночі в Києві пролунали потужні вибухи, після чого в столиці оголосили повітряну тривогу – ворог атакував місто ракетами. У Дніпровському районі, за даними КМВА, пошкоджено цивільну нежитлову будівлю.