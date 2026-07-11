Атака на Київ: рятувальники показали наслідки
У трьох районах столиці зафіксовано влучання та пожежі
У ніч проти 11 липня втретє за тиждень Росія прицільно обстріляла Київ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
За даними рятувальників, у Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах міста зафіксовано влучання та пожежі.
Солом’янський район: внаслідок влучання в триповерхову офісну та складську будівлю виникла пожежа. Наразі пожежу ліквідовано. За іншою адресою внаслідок вибухової хвилі пошкоджено залізничний локомотив.
Дарницький район: після влучання в проїжджу частину сталося загоряння електрощитової регулювання світлофорів. Пожежу ліквідовано. У прилеглих житлових будинках вибито вікна.
Дніпровський район: внаслідок влучання сталася пожежа в складському приміщенні.
На місцях ударів працюють рятувальники та всі відповідні служби. Інформація уточнюється.
Нагадаємо, уночі в Києві пролунали потужні вибухи, після чого в столиці оголосили повітряну тривогу – ворог атакував місто ракетами. У Дніпровському районі, за даними КМВА, пошкоджено цивільну нежитлову будівлю.
Читайте також:
Коментарі — 0