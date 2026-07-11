Головна Київ Фото
search button user button menu button

Атака на Київ: рятувальники показали наслідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Київ: рятувальники показали наслідки
На місцях ударів працюють рятувальники та всі відповідні служби
фото: ДСНС Києва

У трьох районах столиці зафіксовано влучання та пожежі

У ніч проти 11 липня втретє за тиждень Росія прицільно обстріляла Київ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, у Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах міста зафіксовано влучання та пожежі.

Атака на Київ: рятувальники показали наслідки фото 1
Атака на Київ: рятувальники показали наслідки фото 2
Атака на Київ: рятувальники показали наслідки фото 3

Солом’янський район: внаслідок влучання в триповерхову офісну та складську будівлю виникла пожежа. Наразі пожежу ліквідовано. За іншою адресою внаслідок вибухової хвилі пошкоджено залізничний локомотив.

Дарницький район: після влучання в проїжджу частину сталося загоряння електрощитової регулювання світлофорів. Пожежу ліквідовано. У прилеглих житлових будинках вибито вікна.

Атака на Київ: рятувальники показали наслідки фото 4
Атака на Київ: рятувальники показали наслідки фото 5
Атака на Київ: рятувальники показали наслідки фото 6

Дніпровський район: внаслідок влучання сталася пожежа в складському приміщенні.

На місцях ударів працюють рятувальники та всі відповідні служби. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, уночі в Києві пролунали потужні вибухи, після чого в столиці оголосили повітряну тривогу – ворог атакував місто ракетами. У Дніпровському районі, за даними КМВА, пошкоджено цивільну нежитлову будівлю.

Читайте також:

Теги: Київ ДСНС війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ зривають плани росіян на Новоолександрівському напрямку
Битва за Новоолександрівський напрямок: що задумав ворог
29 червня, 12:35
Сили оборони України підтвердили повторне за останні дні ураження найбільшого у Москві НПЗ, що розташований у районі Капотня
Після атаки на Москву Кремль заговорив про нові удари: що відомо
19 червня, 08:48
Трамп погодив план врегулювання конфлікту з Іраном
Вашингтон і Тегеран узгодили текст попередньої угоди – Axios
12 червня, 10:58
Троє людей загинули внаслідок атаки РФ
Росіяни атакували Нікополь: серед загиблих – мати та син
16 червня, 16:59
Ірина Дерюгіна: Найжахливіше, що в Європі та світі вони не розуміють цього
«Росія має лягти». Дерюгіна емоційно відреагувала на останній ракетний обстріл Києва
16 червня, 17:37
Ліквідовано близько 10 росіян
Сили оборони знищили пункт накопичення росіян у Покровську (відео)
19 червня, 20:52
Головними викликами для рестораторів стали логістичні проблеми центру столиці
Реконструкція не спрацювала? З Бессарабського ринку з’їжджають заклади (відео)
22 червня, 15:13
Уночі та вранці 24 червня росіяни дронами били по виробничих активах на Полтавщині
Росіяни атакували об'єкти «Нафтогазу» в кількох областях, є поранена
24 червня, 18:41
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 073 танки
Втрати ворога станом на 3 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
3 липня, 07:01

Фото

Атака на Київ: рятувальники показали наслідки
Атака на Київ: рятувальники показали наслідки
Атака на багатоповерхівку в Дарницькому районі 6 липня: удар зруйнував підвал і нижні поверхи
Атака на багатоповерхівку в Дарницькому районі 6 липня: удар зруйнував підвал і нижні поверхи
Вигорілі вулиці. Який вигляд має Вишневе після атаки РФ 6 липня (фото, відео)
Вигорілі вулиці. Який вигляд має Вишневе після атаки РФ 6 липня (фото, відео)
Атака на Київ: є загибла та постраждалі (оновлено)
Атака на Київ: є загибла та постраждалі (оновлено)
У Києві завершено пошуково-рятувальні роботи після атаки РФ
У Києві завершено пошуково-рятувальні роботи після атаки РФ
У Дарницькому районі Києва завершено пошуково-рятувальні роботи
У Дарницькому районі Києва завершено пошуково-рятувальні роботи

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
160K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 липня 2026
79K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
50K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни
41K
Утік із Нью-Йорка та пішов на фронт через борги: історія правнука Брежнєва, який опинився в українському полоні

Новини

Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua