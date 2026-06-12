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Вашингтон і Тегеран узгодили текст попередньої угоди – Axios

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Вашингтон і Тегеран узгодили текст попередньої угоди – Axios
Трамп погодив план врегулювання конфлікту з Іраном
фото: AP

Документ передбачив пом'якшення санкцій, відкриття Ормузької протоки та нові зобов'язання Ірану щодо ядерної програми

США та Іран узгодили текст попередньої угоди, яка може стати основою для врегулювання конфлікту між країнами та послаблення напруженості на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Axios.

Угода перебуває на фінальному етапі погодження

Сторони погодили проєкт документа під назвою «Меморандум про взаєморозуміння». Його підписання може відбутися вже найближчими днями після остаточного затвердження керівництвом обох держав.

Згідно з проєктом угоди, Іран зобов'язується ніколи не створювати ядерну зброю та врегулювати питання своїх запасів збагаченого урану. Натомість США мають розпочати поетапне пом'якшення санкційного режиму.

Умови документа також передбачають продовження режиму припинення вогню на 60 днів, включаючи територію Лівану. Крім того, сторони домовилися про відкриття Ормузької протоки та поступове відновлення довоєнних обсягів судноплавства через неї протягом 30 днів після підписання угоди.

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Компроміс щодо іранської ядерної програми

За даними Axios, президент США Дональд Трамп погодився розглянути один із варіантів вирішення ядерного питання, який передбачає розведення високозбагаченого іранського урану безпосередньо на території Ірану під контролем інспекторів Організації Об'єднаних Націй.

Видання зазначає, що процес пом'якшення американських санкцій буде безпосередньо залежати від того, наскільки Тегеран виконуватиме взяті на себе зобов'язання.

Переговори викликали занепокоєння в Ізраїлі

Водночас переговорний процес супроводжується певними труднощами. За інформацією журналістів, заява Трампа про швидке досягнення домовленостей стала несподіванкою для прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Американські джерела повідомили Axios, що останніми днями ізраїльський прем'єр активно контактував із союзниками, наближеними до адміністрації США, намагаючись отримати більше інформації про зміст переговорів.

Остаточне рішення ще не ухвалене

Дипломат однієї з країн-посередників підтвердив виданню, що текст документа вже узгоджений між сторонами. Водночас угода все ще потребує остаточного затвердження.

За даними джерел Axios, документ уже отримав підтримку на високому рівні в Тегерані, однак остаточне рішення ще має ухвалити верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї. Якщо угоду буде підписано, вона може отримати назву «Ісламабадська угода».

Також журналісти повідомили, що 11 червня чотири військово-транспортні літаки C-17 Повітряних сил США вилетіли до Європи з обладнанням для можливої поїздки віцепрезидента США Джей Ді Венса на церемонію підписання документа в Женеві.

Нагадаємо, що в ніч на 10 червня США завдали ударів по іранських системах протиповітряної оборони, командних пунктах та інших військових об'єктах. У відповідь Тегеран заявив про атаки на американські цілі на Близькому Сході, після чого міжнародні посередники активізували дипломатичні зусилля для припинення ескалації.

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Теги: США Іран війна

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