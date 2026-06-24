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Росіяни атакували об'єкти «Нафтогазу» в кількох областях, є поранена

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Росіяни атакували об'єкти «Нафтогазу» в кількох областях, є поранена
Уночі та вранці 24 червня росіяни дронами били по виробничих активах на Полтавщині
фото: «Нафтогаз»

Атаковано одразу кілька автозаправок у Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях

Під російськими ударами опинилися автозаправні станції «Нафтогазу» у трьох областях та газовидобуток на Полтавщині. Одна людина дістала серйозні поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького у фейсбуці.

«Під ударом опинилися одразу кілька АЗК «Укрнафти» в Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Під час однієї з атак шахедом серйозно поранено працівницю. Її госпіталізували у важкому стані. Внаслідок руйнувань роботу АЗК зупинено», – заявив Корецький.

Крім того, вночі та вранці 24 червня росіяни дронами били по виробничих активах на Полтавщині. На об'єктах є суттєві пошкодження об’єктів видобутку та зберігання газу. Роботу частини активів зупинено.

Корецький зазначив, що завдяки оперативним діям рятувальників ДСНС та фахівців «Нафтогазу» на одному з об’єктів вдалося швидко ліквідувати пожежу. Ніхто з персоналу та рятувальників не постраждав.

Нагадаємо, 24 червня російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Станом на зараз відомо про шістьох поранених.

Крім того, унаслідок російського обстрілу села Новопетрівка, що на Херсонщині, загинув 24-річний фахівець із розмінування, який працював на міжнародну гуманітарну організацію Norwegian People's Aid (NPA). 

Раніше російська терористична армія атакувала дронами цивільну інфраструктуру в центрі міста Конотоп. Станом на зараз відомо про шістьох поранених.

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Теги: Нафтогаз України війна обстріл

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