Після атаки на Москву Кремль заговорив про нові удари: що відомо

Сили оборони України підтвердили повторне за останні дні ураження найбільшого у Москві НПЗ, що розташований у районі Капотня

Кремль реагує на масштабну атаку на Москву: Лавров погрожує «регулярними ударами», а в Путіна виключають контакти із Зеленським

Масштабна нічна атака безпілотників на Москву, яка відбулася проти 18 червня і стала однією з найкрупніших від початку повномасштабного вторгнення, викликала гостру реакцію у вищому керівництві Російської Федерації, повідомляє «Главком».

Російські посадовці синхронно заявили про посилення військового тиску та фактичне заморожування будь-яких політичних контактів із Києвом.

Останні повітряні удари України по території Росії не сприяють перспективі прямих перемовин між лідерами двох держав. Про це 18 червня заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

«Останні українські удари по Росії не наближають особисті контакти між Володимиром Путіним й українським президентом Володимиром Зеленським», – констатував представник Кремля.

Ще більш войовничу риторику продемонстрував очільник МЗС Росії Сергій Лавров, виступаючи перед журналістами в Казані на полях саміту РФ–АСЕАН. Коментуючи атаку БПЛА на російську столицю, він зазначив, що Москва переходить від дипломатичних попереджень до суто військових дій.

За словами Лаврова, російська армія продовжить виконувати поставлені завдання в рамках так званої «спецоперації». При цьому він послався на раніше озвучені розпорядження Путіна: Росія планує завдавати масованих групових ударів по Україні на регулярній основі. Під прицілом опиняться об'єкти, від яких безпосередньо залежить боєздатність Збройних сил України.

«Я вважаю, що всі правила і слова вже були сказані, але я давно вже переконаний, що слів недостатньо», – заявив міністр закордонних справ РФ.

Заява Лаврова пролунала у відповідь на запитання журналістів про те, як українські удари по Москві можуть вплинути на майбутні переговори російської сторони з американськими представниками – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Глава російського МЗС дав зрозуміти, що попри будь-які зовнішньополітичні контакти, Кремль не збирається згортати повітряний терор проти України, мотивуючи це «наказом верховного головнокомандувача». Наразі українська сторона офіційно не коментувала чергові погрози російського дипломатичного відомства.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Москва вразила власний НПЗ ракетою ППО – атака пошкодила установку Euro+, через що підприємство повністю зупинило роботу.

Володимир Зеленський закликав громадян суворо дотримуватися безпекових протоколів. Відчуваючи поразку на полі бою та втрату економічної стабільності, Кремль може вдатися до чергових хвиль масованих ракетно-дронових обстрілів критичної інфраструктури та житлових кварталів.

До слова, телебачення Росії практично проігнорувало масовану атаку безпілотників на Москву та Московську область, яка відбулася у ніч на 18 червня 2026 року. Мер Москви Сергій Собянін суттєво занизив реальні масштаби атаки безпілотників, намагаючись приховати провал протиповітряної оборони російської столиці.