Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Після атаки на Москву Кремль заговорив про нові удари: що відомо

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
google social img telegram social img facebook social img
Після атаки на Москву Кремль заговорив про нові удари: що відомо
Сили оборони України підтвердили повторне за останні дні ураження найбільшого у Москві НПЗ, що розташований у районі Капотня
фото із відкритих джерел

Кремль реагує на масштабну атаку на Москву: Лавров погрожує «регулярними ударами», а в Путіна виключають контакти із Зеленським

Масштабна нічна атака безпілотників на Москву, яка відбулася проти 18 червня і стала однією з найкрупніших від початку повномасштабного вторгнення, викликала гостру реакцію у вищому керівництві Російської Федерації, повідомляє «Главком».

Російські посадовці синхронно заявили про посилення військового тиску та фактичне заморожування будь-яких політичних контактів із Києвом.

Останні повітряні удари України по території Росії не сприяють перспективі прямих перемовин між лідерами двох держав. Про це 18 червня заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

«Останні українські удари по Росії не наближають особисті контакти між Володимиром Путіним й українським президентом Володимиром Зеленським», – констатував представник Кремля.

Ще більш войовничу риторику продемонстрував очільник МЗС Росії Сергій Лавров, виступаючи перед журналістами в Казані на полях саміту РФ–АСЕАН. Коментуючи атаку БПЛА на російську столицю, він зазначив, що Москва переходить від дипломатичних попереджень до суто військових дій.

За словами Лаврова, російська армія продовжить виконувати поставлені завдання в рамках так званої «спецоперації». При цьому він послався на раніше озвучені розпорядження Путіна: Росія планує завдавати масованих групових ударів по Україні на регулярній основі. Під прицілом опиняться об'єкти, від яких безпосередньо залежить боєздатність Збройних сил України.

«Я вважаю, що всі правила і слова вже були сказані, але я давно вже переконаний, що слів недостатньо», – заявив міністр закордонних справ РФ.

Заява Лаврова пролунала у відповідь на запитання журналістів про те, як українські удари по Москві можуть вплинути на майбутні переговори російської сторони з американськими представниками – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Глава російського МЗС дав зрозуміти, що попри будь-які зовнішньополітичні контакти, Кремль не збирається згортати повітряний терор проти України, мотивуючи це «наказом верховного головнокомандувача». Наразі українська сторона офіційно не коментувала чергові погрози російського дипломатичного відомства.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Москва вразила власний НПЗ ракетою ППО – атака пошкодила установку Euro+, через що підприємство повністю зупинило роботу.

Володимир Зеленський закликав громадян суворо дотримуватися безпекових протоколів. Відчуваючи поразку на полі бою та втрату економічної стабільності, Кремль може вдатися до чергових хвиль масованих ракетно-дронових обстрілів критичної інфраструктури та житлових кварталів.

До слова, телебачення Росії практично проігнорувало масовану атаку безпілотників на Москву та Московську область, яка відбулася у ніч на 18 червня 2026 року. Мер Москви Сергій Собянін суттєво занизив реальні масштаби атаки безпілотників, намагаючись приховати провал протиповітряної оборони російської столиці. 

Читайте також:

Теги: вибух війна Сергій Лавров Москва переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Тримав оборону Харківської та Донецької областей. Згадаймо Володимира Тиндика
Тримав оборону Харківської та Донецької областей. Згадаймо Володимира Тиндика
Після атаки на Москву Кремль заговорив про нові удари: що відомо
Після атаки на Москву Кремль заговорив про нові удари: що відомо
День фермера 2026: історія свята, цифри стійкості під час війни та найкращі привітання
День фермера 2026: історія свята, цифри стійкості під час війни та найкращі привітання
В Україні потеплішає до 27°, зростає пожежна небезпека: погода на 19 червня 2026
В Україні потеплішає до 27°, зростає пожежна небезпека: погода на 19 червня 2026
Зеленський заявив, що Путін слабшає, ціна нафти Brent впала до мінімуму: головне за ніч 19 червня
Зеленський заявив, що Путін слабшає, ціна нафти Brent впала до мінімуму: головне за ніч 19 червня
19 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
Сьогодні, 08:01
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Сьогодні, 04:07
Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Вчора, 14:38
Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
17 червня, 13:48
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
17 червня, 12:05
Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
17 червня, 09:10

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua