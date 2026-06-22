Реконструкція не спрацювала? З Бессарабського ринку з’їжджають заклади (відео)

Бессарабський ринок уже покинули кілька відомих брендів, зокрема Gelarty та Sushi Icons, закрилося «Міністерство десертів»

Новий фудхол на історичному Бессарабському ринку в центрі Києва, який відкрили у грудні минулого року, зіткнувся з низькою відвідуваністю. Через брак клієнтів частина відомих гастрономічних форматів закриває свої точки та вивозить обладнання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відеоблог засновника Pro Bakery Дениса Суховія.

Проєкт оновлення частини Бессарабки мав на меті створити у середмісті сучасний простір на 400 посадкових місць, куди на старті зайшли 17 операторів їжі.

Проте за пів року роботи з'ясувалося, що локації бракує постійного потоку гостей. Як зазначає блогер, ринок уже покинули кілька відомих брендів, зокрема Gelarty та Sushi Icons, закрилося «Міністерство десертів», а проєкт «Витач» наразі згортає роботу. На оприлюднених кадрах видно переважно порожні зали та вільні столики.

На думку Суховія, головними викликами для рестораторів стали логістичні проблеми центру столиці:

Проблеми з паркуванням: гостям важко дістатися до локації на авто та залишити його поруч.

Специфіка пішохідного потоку: попри велику кількість людей на вулиці, перехожі здебільшого прямують повз ринок і не заходять всередину.

«Бізнес працює не лише через красивий інтер'єр, має бути влучне розташування. Прогадати може будь-хто з будь-яким досвідом та інвестиціями», – констатує Суховій.

Новий фудхол на історичному Бессарабському ринку в центрі Києва, який відкрили у грудні минулого року, зіткнувся з низькою відвідуваністю. Через брак клієнтів частина відомих гастрономічних форматів закриває свої точки та вивозить обладнання. ринок уже покинули кілька відомих… pic.twitter.com/NVW1wVZMtx — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 22, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі X (Twitter)

Нагадаємо, 10 грудня 2025 року Бессарабський ринок у Києві розпочав свою роботу в тестовому режимі після масштабної реконструкції. Відкриття оновленої локації, яка поєднала класичну торгівлю з сучасним дизайном, викликало бурхливу реакцію в соціальних мережах.