Київщина попрощалася з братами, у вбивстві яких підозрюються військові 155-ї бригади

«Брати Мосейчуки, які загинули від рук катів, – добрі і щирі, відповідальні і неймовірно людяні»

У селі Калинівка на Київщині попрощалися з Максимом і Романом Мосейчуками, у викраденні й убивстві яких підозрюють військовослужбовців 155-ї окремої механізованої бригади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на hromadske.

На прощання зібралися понад дві сотні людей – родичі, побратими та односельці братів.

Голова Рокитнянської громади Юрій Богданов розповів, що вбиті чоловіки не мали конфліктів із представниками громади.

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фото: hromadske, «Суспільне»

«Брати Мосейчуки, які загинули від рук катів, – добрі і щирі, відповідальні і неймовірно людяні. Такими були хлопці. Від них не було жодного негативу – ні до мене, як голови громади, ні до старости, ні до поліції. Люди жили своїм життям. У 2023 році ми всі провели їхнього батька (в останню путь, – «Главком») і всією громадою вклонилися його, їхньому подвигу. Але сьогодні, на жаль, прийшла така трагедія до родини Мосейчуків та до громади», – сказав Богданов.

Нагадаємо, 13 липня було затримано комбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова, бійців якого підозрюють у вбивстві братів на Київщині. Спочатку відповідну інформацію підтвердили «Главкому» в Офісі генпрокурора, згодом Нацполіція повідомила деталі.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив затримання фігурантів у справі про жорстоке вбивство двох жителів села Калинівка на Київщині, серед яких опинився й колишній командир 155-ї бригади. Зеленський назвав подію жахливою трагедією та запевнив, що всі винні будуть притягнуті до справедливої відповідальності.

За даними слідства, мотивом злочину став побутовий конфлікт, який переріс у викрадення людей, незаконне позбавлення волі та подвійне вбивство. Правоохоронці встановили, що в ніч на 27 червня восьмеро військовослужбовців прибули до будинку братів у Білоцерківському районі. Один із них, за даними слідства, вистрілив у ногу 36-річному чоловіку, щоб залякати його. Після цього потерпілим зв'язали руки й ноги, зав'язали очі, силоміць посадили до автомобілів і за вказівкою організатора вивезли до іншої області.

Як повідомлялося, Рокитнянський районний суд Київської області 14 липня обрав запобіжний захід для екскомандира 155-ї ОМБр «Анна Київська» Станіслава Лучанова у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб права на заставу.