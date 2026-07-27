Головна Київ Фото
search button user button menu button

Пожежа у Чорнобильській зоні: чи змінився радіаційний фон

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Пожежа у Чорнобильській зоні: чи змінився радіаційний фон
Рятувальникам вдалося локалізувати основні осередки займання
фото: ДСНС Київщини

Надзвичайники не допустили поширення вогню на значні площі

У зоні відчуження ЧАЕС триває ліквідація пожежі трав'яного настилу, лісової підстилки та хмизу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Наразі рятувальникам вдалося локалізувати основні осередки займання та не допустити поширення вогню на значні площі.

Пожежа у Чорнобильській зоні: чи змінився радіаційний фон фото 1
Пожежа у Чорнобильській зоні: чи змінився радіаційний фон фото 2
Пожежа у Чорнобильській зоні: чи змінився радіаційний фон фото 3
Пожежа у Чорнобильській зоні: чи змінився радіаційний фон фото 4
Пожежа у Чорнобильській зоні: чи змінився радіаційний фон фото 5

«Під час робіт фахівці ДСНС постійно контролюють радіаційний фон: його показники не перевищують встановлених допустимих норм», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, Український гідрометеорологічний цент попередив про пожежну небезпеку в Україні.

«28-30 липня у Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Херсонській областях і в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться у повідомленні.

Пожежа у Чорнобильській зоні: чи змінився радіаційний фон фото 6
Пожежа у Чорнобильській зоні: чи змінився радіаційний фон фото 7

Нагадаємо, 10 липня рятувальники ліквідували пожежу в Чорнобильській зоні відчуження, з якою боролися протягом двох тижнів.

Читайте також:

Теги: пожежа ДСНС Чорнобильська зона Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки російського удару по Київщині
Удар по збройній виставці: очевидець розповів про хаос після прильоту
25 липня, 10:25
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки
Атака на Вишневе: влада повідомила про наслідки (фото)
6 липня, 12:06
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств
На Київ та область суне негода: оголошено І рівень небезпечності
12 липня, 13:25
Під Саратовом загорілась військова академія окупантів
Під Саратовом спалахнула військова академія РФ
15 липня, 04:38
За скоєне ДТП водієві загрожує до трьох років тюрми
На Київщині п’яний водій збив пішохода на тротуарі та в’їхав у паркан
23 липня, 17:36
Наслідки російського удару 24 липня 2026 року
«Було два влучання». Ігнат повідомив деталі російської атаки по полігону на Київщині
24 липня, 15:49

Фото

Пожежа у Чорнобильській зоні: чи змінився радіаційний фон
Пожежа у Чорнобильській зоні: чи змінився радіаційний фон
Озеро Тельбін у Києві стало яскравою локацією для літнього відпочинку: фоторепортаж
Озеро Тельбін у Києві стало яскравою локацією для літнього відпочинку: фоторепортаж
Вишневе: рятувальники провели унікальну операцію з обстеження будівель (фото)
Вишневе: рятувальники провели унікальну операцію з обстеження будівель (фото)
Київщина попрощалася з братами, у вбивстві яких підозрюються військові 155-ї бригади
Київщина попрощалася з братами, у вбивстві яких підозрюються військові 155-ї бригади
Атака на Київ: рятувальники показали наслідки
Атака на Київ: рятувальники показали наслідки
Атака на багатоповерхівку в Дарницькому районі 6 липня: удар зруйнував підвал і нижні поверхи
Атака на багатоповерхівку в Дарницькому районі 6 липня: удар зруйнував підвал і нижні поверхи

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2026
136K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
131K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
116K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Сьогодні, 15:02
Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Сьогодні, 11:51
ЄС зняв заборону на імпорт соболиного хутра з Росії
Сьогодні, 10:26
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:41
У Дніпрі після атаки РФ виникла пожежа, пошкоджено будинки та автівки
Сьогодні, 06:59
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 07:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua