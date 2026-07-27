Пожежа у Чорнобильській зоні: чи змінився радіаційний фон
Надзвичайники не допустили поширення вогню на значні площі
У зоні відчуження ЧАЕС триває ліквідація пожежі трав'яного настилу, лісової підстилки та хмизу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Наразі рятувальникам вдалося локалізувати основні осередки займання та не допустити поширення вогню на значні площі.
«Під час робіт фахівці ДСНС постійно контролюють радіаційний фон: його показники не перевищують встановлених допустимих норм», – йдеться у повідомленні.
Зокрема, Український гідрометеорологічний цент попередив про пожежну небезпеку в Україні.
«28-30 липня у Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Херсонській областях і в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 10 липня рятувальники ліквідували пожежу в Чорнобильській зоні відчуження, з якою боролися протягом двох тижнів.
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