Пожежа у Чорнобильській зоні: чи змінився радіаційний фон

Надзвичайники не допустили поширення вогню на значні площі

У зоні відчуження ЧАЕС триває ліквідація пожежі трав'яного настилу, лісової підстилки та хмизу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Наразі рятувальникам вдалося локалізувати основні осередки займання та не допустити поширення вогню на значні площі.

«Під час робіт фахівці ДСНС постійно контролюють радіаційний фон: його показники не перевищують встановлених допустимих норм», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, Український гідрометеорологічний цент попередив про пожежну небезпеку в Україні.

«28-30 липня у Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Херсонській областях і в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 липня рятувальники ліквідували пожежу в Чорнобильській зоні відчуження, з якою боролися протягом двох тижнів.