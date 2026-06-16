Росіяни атакували Нікополь: серед загиблих – мати та син
Ворог поцілив FPV-дроном по людях, які пересувалися дорогою
Російська терористична армія атакувала Нікополь. Унаслідок цього загинули люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.
Зазначається, що ворог поцілив FPV-дроном по людях, які пересувалися дорогою.
«Обірвав життя матері та сина – жінки 87 років та чоловіка 51 року. Особу третьої загиблої людини зараз встановлюють правоохоронці», – зауважив Ганжа.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Нагадаємо, триває 1574-й день повномасштабної війни в Україні.
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