Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни атакували Нікополь: серед загиблих – мати та син

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни атакували Нікополь: серед загиблих – мати та син
Троє людей загинули внаслідок атаки РФ
фото: Олександр Ганжа/Telegram, соцмережі

Ворог поцілив FPV-дроном по людях, які пересувалися дорогою

Російська терористична армія атакувала Нікополь. Унаслідок цього загинули люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Зазначається, що ворог поцілив FPV-дроном по людях, які пересувалися дорогою.

«Обірвав життя матері та сина – жінки 87 років та чоловіка 51 року. Особу третьої загиблої людини зараз встановлюють правоохоронці», – зауважив Ганжа.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1574-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін піде ва-банк?
Путін готує нову ескалацію. Чотири сценарії розвитку війни
1 червня, 15:03
Вашингтон готує нові кроки щодо Ірану
Трамп пішов на поступки Ірану? США заговорили про пом’якшення санкцій
18 травня, 19:42
Безпілотники атакували Росію, рішення Трампа щодо Ірану: головне за ніч 30 травня
Безпілотники атакували Росію, рішення Трампа щодо Ірану: головне за ніч 30 травня
30 травня, 06:34
Нетаньягу відмовився від наступу на Бейрут після розмови з Трампом
Трамп втрутився в останній момент. Ізраїль відмовився від наступу на Бейрут
1 червня, 21:56
Сестри-близнючки пропонували чоловікам обрати діагноз за гроші
Сестри-близнючки вигадали, як заробляти на «ухилянтах»
3 червня, 15:37
Російський удар прийшовся у дах супермаркету
Росіяни атакували Запоріжжя: серед поранених є 10-річна дитина
6 червня, 15:58
Президент Росії Володимир Путін
Путін готує новий зимовий наступ, аби примусити Україну до поступок – New York Post
11 червня, 15:10
У Харкові постраждало 15 людей, з них двоє дітей
Масований удар по Харківщині: рятувальники показали наслідки
9 червня, 06:15
США раніше розглядали силовий сценарій
Іран створив нові перешкоди для контролю над ядерними матеріалами
13 червня, 13:34

Події в Україні

Росіяни атакували Нікополь: серед загиблих – мати та син
Росіяни атакували Нікополь: серед загиблих – мати та син
Атака РФ на будинок в Херсоні. Онук по телефону чув останні хвилини життя своєї бабусі
Атака РФ на будинок в Херсоні. Онук по телефону чув останні хвилини життя своєї бабусі
Смерть чоловіка після перебування в центрі комплектування на Закарпатті: розпочато розслідування
Смерть чоловіка після перебування в центрі комплектування на Закарпатті: розпочато розслідування
Намісник Лаври розповів, скільки триватиме зведення тимчасового даху Успенського собору
Намісник Лаври розповів, скільки триватиме зведення тимчасового даху Успенського собору
Подати рапорт на новий контракт у війську відтепер можна через «Армія+»
Подати рапорт на новий контракт у війську відтепер можна через «Армія+»
Мадяр показав напис на дроні, який атакував Московський НПЗ (фото)
Мадяр показав напис на дроні, який атакував Московський НПЗ (фото)

Новини

Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
Сьогодні, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Сьогодні, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Сьогодні, 09:47
Російські військові вивозять родини з окупованого Криму. Речник ВМС пояснив, що відбувається
Сьогодні, 08:30
У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Вчора, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Вчора, 09:15

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua